موعد بداية امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل والشهادات

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد بداية امتحانات الترم الثاني 2025 للمدارس مع اقتراب نهاية الترم الثاني وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة من الوزارة.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل لمعرفة موعد بداية امتحانات الترم الثاني 2025 للمدارس وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

امتحانات الترم الثاني

موعد بداية امتحانات الترم الثاني 2025

من المقرر أن يبدأ موعد بداية امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب صفوف النقل يوم 24 مايو وتستمر الامتحانات حتى 29 مايو من العام الحالي.

أما موعد بداية امتحانات الترم الثاني 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية يبدأ يوم 31 مايو تستمر الامتحانات حتى يوم 4 يونيو من العام الحالي.

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

وتنطلق امتحانات الدبلومات الفنية لطلاب الصف الثالث الثانوي يوم الأحد 1 يونيو 2025 لجميع التخصصات، ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم الجدول الرسمي ليتوافق مع مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025.

موعد امتحانات الثانويةالعامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الأحد 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو، وتشمل الشعب الثلاث علمي علوم، علمي رياضة، أدبي.

امتحانات الترم الثاني

موعد إجازة نهاية العام الدراسي

تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي بعد انتهاء الامتحانات لكل صف دراسي، حيث يحصل طلاب النقل والإعدادية على إجازتهم في الأسبوع الأخير من مايو، بينما تبدأ إجازة الثانوية العامة بعد 10 يوليو 2025.

موعد امتحانات شهر إبريل للمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن موعد امتحانات شهر إبريل للمدارس ستبدأ يوم 22 إبريل القادم من العام الحالي اي بعد إجازة عيد الفطر.

موعد إجازة نهاية العام الجامعي

تستمر الدراسة الترم الثاني حتى الخميس 5 يونيو 2025، وتبدأ الامتحانات في يونيو، وفقًا للجداول الزمنية التي تحددها كل كلية.

أما إجازة نهاية العام الجامعي تبدأ بعد انتهاء الامتحانات مباشرة، في النصف الثاني من يونيو أو بداية يوليو حسب الكلية.

ويبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الترم الثاني 97 يومًا، بعد خصم الإجازات الرسمية، مما يوفر وقتًا كافيًا للمراجعة.

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