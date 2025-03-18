موعد صرف مرتبات شهر مارس للمعلمين بالزيادات الجديدة

أصدرت وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر مارس للمعلمين والذي يشمل الزيادة الجديدة المقررة، تماشيًا مع قرارات رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لمعرفة موعد وجدول صرف مرتبات شهر مارس للمعلمين 2025، ٠يث يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى المعيشة.

مرتبات شهر مارس للمعلمين

جدول صرف مرتبات شهر مارس للمعلمين

يبدأ صرف مرتبات شهر مارس للمعلمين يوم الأحد 23 مارس 2025، بالتزامن مع صرف رواتب العاملين بالدولة.

وبعد معرفة جدول صرف مرتبات شهر مارس للمعلمين 2025 حددت وزارة المالية أيضا الصرف بدءًا من 23 مارس، مع تحديد أيام 6 و9 و10 مارس لصرف المتأخرات.

ومن المقرر صرف مرتبات شركات البترول للعاملين في الشركات الحكومية يوم الخميس 20 مارس، بينما يبدأ صرف رواتب الشركات الاستثمارية والمشتركة يوم 23 مارس.

مرتبات شهر مارس للمعلمين

جدول زيادة مرتبات المعلمين

رفع الحد الأدنى للأجور في مرتبات المعلمين إلى 7000 جنيه، بالإضافة إلى علاوة دورية 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية حد أدنى 150 جنيهًا ويشمل غل٠دول كالتالي:

علاوة دورية 15% لغير المخاطبين بالقانون حد أدنى 150 جنيهًا.

زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه بدلًا من 400 جنيه.

صرف علاوة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

تخصيص 500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومثلها لحافز تطوير المعلمين.

الزيادات في الرواتب تتراوح بين 1100 جنيه للدرجة السادسة، وتصل إلى 1600 جنيه للدرجات الوظيفية الأعلى.

موعد معاشات شهر إبريل للمعلمين

من المقرر بدء صرف معاشات أبريل 2025 تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف المعاشات من 1 أبريل عبر ماكينات الصراف الآلي والبنوك ومكاتب البريد.

موعد تطبيق الزيادات الجديدة

من المقرر بدء تنفيذ هذه الزيادات اعتبارًا من يوليو 2025، بميزانية قدرها 85 مليار جنيه لضمان تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من 1 مارس 2025، حيث تقرر رفعه إلى 7000 جنيه، مع زيادة العلاوة الدورية إلى 250 جنيهًا كحد أدنى، على ألا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.

كما تم تحديد الحد الأدنى لأجر الساعة للعاملين بدوام جزئي بـ28 جنيهًا.

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