ما هي ضوابط العمل داخل كنترولات الثانوية العامة 2025.. والأوراق المطلوبة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك شروط العمل داخل كنترولات الثانوية العامة 2025 حيث حددت المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2025 والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأحد 15 يونيو من العام الحالي.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة شروط العمل داخل كنترولات الثانوية العامة 2025، وهي شروط يجب توافرها في المتقدمين، لضمان تحقيق النزاهة والشفافية في أعمال الكنترولات.

كنترولات الثانوية العامة

شروط العمل داخل كنترولات الثانوية العامة 2025

تتضمن شروط العمل داخل كنترولات الثانوية العامة 2025 أن يكون المتقدم معينًا على درجة مالية دائمة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى ألا يكون لدى المتقدم أي موانع تحول دون المشاركة في أعمال الامتحانات، وذلك وفقًا للنشرة العامة رقم 1 لسنة 2022.

وتشمل الشروط للعمل داخل كنترولات الثانوية العامة 2025 عدم وجود أقارب للمتقدم حتى الدرجة الرابعة ضمن طلاب الثانوية العامة، داخل أي محافظة تابعة لقطاع 1 بأسيوط، والذي يشمل محافظات المنيا، قنا، الأقصر، أسوان، والوادي الجديد وتشمل مجموعة الشروط أيضا كالتالي:

ألا يكون قد صدر بحق المتقدم أي قرارات بحرمانه من أعمال الامتحانات مسبقًا.

عدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية في قضايا تتعلق بالامتحانات أو المساس بالشرف والأمانة.

يُمنع اشتراك الزوج والزوجة داخل نفس اللجنة، أو أحدهما مع أقاربه حتى الدرجة الثانية.

ألا يكون المتقدم قد عمل خلال العام الحالي في أي لجنة من لجان النظام والمراقبة أو لجان إدارة الامتحانات العامة أو المحلية، بما في ذلك امتحانات الشهادة الإعدادية، التربية الخاصة، أو مراكز تجميع وتوزيع الأسئلة.

ألا يكون قد تم استبعاده خلال العام الجاري من العمل في أي لجان النظام والمراقبة أو لجان إدارة امتحانات الثانوية العامة.

يسمح للمتقدم بالعمل في لجنة واحدة فقط داخل قطاع 1 بأسيوط، وفي حال تقديم طلب لأكثر من لجنة، سيتم رفض الطلب بالكامل.

مستندات العمل داخل كنترولات الثانوية العامة 2025

للتقديم للعمل داخل كنترولات امتحانات الثانوية العامة 2025 يجب على المتقدمين تقديم المستندات التالية:

كنترولات الثانوية العامة

نسخة من بطاقة الرقم القومي مرفقة بكود المعلم أو الإداري.

صورة شخصية حديثة.

صحيفة أحوال وظيفية مستخرجة من ملف الخدمة، مع ضرورة استكمال أي بيانات ناقصة خلال أسبوع من تقديم الطلب.

وتشمل المستندات الأضافية أيضًا للعمل داخل كنترولات الثانوية العامة 2025 يُطلب من المتقدمين لأول مرة تقديم نفس المستندات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى:

اجتياز المقابلة الشخصية داخل لجنة النظام والمراقبة، حيث سيتم تحديد موعدها وإبلاغ المتقدمين خلال عملية التسجيل.

موعد قبول المتقدمين للعمل بكنترولات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عقد اختبار تحريري لجميع المتقدمين للعمل في كنترولات الثانوية العامة 2025 يوم الأحد 16 مارس 2025، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بمقر اللجنة، مع ضرورة الالتزام بجميع الضوابط والتعليمات المحددة.

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