موعد امتحانات شهر إبريل 2025 للمدارس لجميع المراحل التعليمية

يبحث الطلاب عن موعد امتحانات شهر إبريل 2025 للمدارس بعد إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جدول اختبارات صفوف النقل في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، حيث يمكن تحديد المناهج التي يمكن أداؤها في الاختبارات.

يستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة موعد امتحانات شهر إبريل 2025 للمدارس لجميع طلاب صفوف النقل، وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم الفني.

موعد امتحانات شهر إبريل

موعد امتحانات شهر إبريل 2025

أكدت وزارة التربية والتعليم أن موعد امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب صفوف النقل، حيث ستبدأ يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 وتستمر حتى الأربعاء 30 أبريل 2025، حيث تعتبر هذه الامتحانات الشهرية الثانية خلال الترم الثاني 2025.

وتشمل موعد امتحانات شهر إبريل 2025 طلاب الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، باستثناء طلاب الشهادة الإعدادية الذين يخضعون لجدول منفصل.

مقرر امتحانات شهر إبريل 2025

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن مقرر امتحانات شهر إبريل 2025 ستشمل ما تم تدريسه بدءًا من الأسبوع الخامس وحتى الأسبوع الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025.

موعد امتحانات شهر إبريل

ومن المقرر عقد امتحانات شهر إبريل 2025 داخل الفصول الدراسية تحت إشراف معلمي المواد، مع متابعة توجيه الصفوف الأولى لضمان سير العملية الامتحانية بانتظام.

جدول امتحانات شهر أبريل 2025

حددت وزارة التربية والتعليم أن جدول امتحانات شهر أبريل 2025 للصفين الأول والثاني الابتدائي، يعتمد التقييم على نظام التقييم المستمر وهو التقييم الأولي وسيبدأ من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025.

أما جدول امتحانات شهر أبريل للصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي تبدأ الأحد 18 مايو 2025 اختبارات المواد غير المضافة للمجموع.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 يوم 31 مايو أما امتحانات صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي يوم 24 مايو من العام الحالي، أما امتحانات الثانوية العامة 2025 ستبدأ يوم 15 يونيو وامتحانات الدبلومات الفنية يوم 31 مايو من العام الحالي أيضًا.

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