الأزهر يقرر دمج امتحانات شهر فبراير ومارس وتأجيلها لهذا الموعد

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية دمج امتحانات شهر فبراير ومارس 2025 لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث أجلت امتحانات فبراير لتُعقد مطلع أبريل المقبل.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لمعرفة موعد امتحانات شهر فبراير ومارس 2025.

وأوضح البيان الصادر عن الإدارة العامة للتعليم الابتدائي والإعدادي أن امتحانات شهر فبراير ومارس 2025 ستشمل طلاب الصف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، بالإضافة إلى طلاب الصف الأول الإعدادي.

امتحانات شهر فبراير ومارس

موعد امتحانات شهر فبراير ومارس 2025

كما وجه القطاع المناطق الأزهرية بإعداد جداول امتحانات شهر فبراير ومارس 2025، على أن تُجرى اختبارات شهري فبراير ومارس يوم الأحد 6 أبريل 2025 لجميع الصفوف المستهدفة.

امتحانات شهر فبراير ومارس

ضوابط امتحانات شهر فبراير ومارس 2025

وأشار البيان إلى أن امتحانات شهر فبراير ومارس 2025 ستُعقد خلال اليوم الدراسي دون التأثير على سير العملية التعليمية، حيث سيتم تخصيص فترة دراسية واحدة لكل اختبار وفقًا للجداول المعتمدة.

منهج امتحانات شهر فبراير ومارس 2025

وستشمل الأسئلة ما تم تدريسه خلال شهري فبراير ومارس، مع مراعاة التنوع والتدرج في مستوى الأسئلة، على أن يتم إجراء الاختبار والإجابة عليه في نفس الورقة.

وأكد قطاع المعاهد الأزهرية أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ منظومة التعليم الجديدة، حرصًا على تطوير العملية التعليمية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

موعد امتحانات الترم الثاني بالأزهر

حدد قطاع المعاهد الأزهرية موعد امتحانات الترم الثاني لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية ليكون يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، بينما ستُعقد امتحانات الدور الثاني يوم الأحد 20 يوليو المقبل.

أما بالنسبة لطلاب النقل في المرحلة الثانوية والبعوث الإسلامية، فمن المقرر أن تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، في حين ستُجرى امتحانات الدور الثاني في نفس الموعد المحدد للدور الثاني لطلاب الشهادات الابتدائية والإعدادية، وهو الأحد 20 يوليو 2025.

وفيما يخص معاهد القراءات الأزهرية، فقد حددت موعد امتحانات الدور الأول ليكون يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446، الموافق 29 أبريل 2025، بينما ستُعقد امتحانات الدور الثاني يوم الأحد 24 محرم 1447، الموافق 20 يوليو 2025.

وبالنسبة لجدول امتحانات الشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية، فمن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الأول يوم الاثنين 14 ذو القعدة 1446، الموافق 12 مايو 2025، بينما ستُجرى امتحانات الدور الثاني يوم الاثنين 9 صفر 1447، الموافق 4 أغسطس 2025.

اقرأ أيضا

مواصفات أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2025 وكل ما تحتاج معرفته

امتحانات الثانوية العامة.. 2 نموذج استرشادى لتدريب الطلاب على الأسئلة