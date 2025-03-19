ضوابط تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية

حددت وزارة التربية والتعليم الضوابط الرسمية في تقييمات وزارة التربية والتعليم في مختلف المراحل الدراسية، حيث اعتمدت منصة إلكترونية تتيح للطلاب متابعة تقييماتهم في جميع الصفوف، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لمعرفة إجراءات تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع المراحل الدراسية.

تقييمات وزارة التربية والتعليم

إجراءات تقييمات وزارة التربية والتعليم

وفقًا لتقرير الوزارة، تتضمن تقييمات وزارة التربية والتعليم إجراءات وضوابط في درجات الطلاب وي كالتالي:

تخصيص 5 درجات للتقييمات الأسبوعية ضمن أعمال السنة. منح 5 درجات لكراسة الواجبات المنزلية. تخصيص 5 درجات للحضور والانضباط السلوكي. تخصيص 10 درجات لاختبارات الشهرية.

رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم

وفّرت الوزارة إمكانية الاطلاع على تقييمات وزارة التربية والتعليم وتتيح تقييم الأسبوع الأول حتى الأسبوع السادس لجميع المراحل الدراسية، بما في ذلك الأداءات الصفية والمنزلية، عبر موقعها الرسمي من هنا.

تقييمات وزارة التربية والتعليم

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

شملت إجراءات وزارة التربية والتعليم الضوابط لضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية وتتضمن كالتالي:

تصميم الورقة الامتحانية تغطي فقط الأجزاء التي تمت دراستها، مع تجنب القضايا السياسية والخلافية.

نظام البوكليت دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة حسب ظروف كل مديرية.

تأمين أوراق الامتحانات وضع باركود خاص على كل ورقة امتحانية، وتغليف الكراسات داخل أكياس مغلقة لا تُفتح إلا داخل اللجان.

ضوابط داخل لجان امتحانات الترم الثاني

حظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان.

تسليم أوراق الأسئلة قبل الامتحان بوقت مناسب مع منع معلم المادة من المراقبة على الامتحان الخاص بها.

تأمين المدارس بالتنسيق مع الجهات الأمنية لضمان أجواء مناسبة للطلاب أثناء الامتحانات.

إجراءات التصحيح ورصد الدرجات وفق معايير الجودة لضمان العدالة والشفافية، مع حظر استخراج النتائج قبل اعتمادها رسميًا.

شروط الإعتذار من المشاركة في اعمال الامتحانات

أوضحت المديريات التعليمية الحالات المستثناة من أعمال امتحانات الترم الثاني، والتي تشمل:

تقديم تقرير طبي رسمي معتمد.

تقديم شهادة ميلاد الطفل.

تقديم كارت الخدمات المتكاملة.

المحالون للتقاعد بحلول مايو 2025 تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

المعلمون المستبعدون بقرار رسمي تقديم نسخة من القرار الإداري.

المعلمون الذين لديهم أبناء في الصف الثالث الإعدادي يُعفون من أعمال التقدير بعد تقديم المستندات المطلوبة.

إجرءاءت المدارس من الأعفاءات

شددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة توقيع المعلمين على التعليمات الخاصة بالإعفاءات، مع إلزام المدارس بجمع المستندات المطلوبة وإرسالها إلى لجنة الإدارة المختصة.

كما يمكن للطلاب الذين يواجهون ظروفًا طارئة تقديم طلب تأجيل الامتحانات وفقًا للإجراءات المحددة.

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