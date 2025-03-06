الآن رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل.. حملها الآن

يبحث الطلاب عن تقييمات وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل منها الأداءات الصفية والمنزلية لجميع المراحل التعليمية، من الصفوف الابتدائية وحتى الثانوية الترم الثاني من العام الدراسي 2024-2025.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة للحصول على تقييمات وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل من خلال الموقع الرسمي للوزارة، حيث يمكن لجميع طلاب المرحلة الابتدائية إلى الثانوية الحصول على التقييمات الأسبوعية والاداءات الصفية والمنزلية.

تقييمات وزارة التربية والتعليم

رابط تقييمات وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الرابط الرسمي للحصول على تقييمات وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل من هنــــــــــا حيث يتضمن جميع المواد الدراسية للأسبوع الرابع من الترم الثاني، ما يتيح للطلاب فرصة مراجعة الدروس وحل الأسئلة استعدادًا لامتحانات شهر مارس.

أكدت الوزارة أن نظام تقييمات وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل مستمرة خلال شهر رمضان دون أي تعديل أو إلغاء، مشيرةً إلى أن هذه التقييمات تعد عنصرًا أساسيًا في عملية التقويم المدرسي، وقياس مستوى التحصيل الدراسي للطلاب بشكل دوري.

رفع الغياب في رمضان 2025

وجهت المدارس تحذيرات واضحة للطلاب وأولياء الأمور حول أهمية الالتزام بالحضور اليومي خلال فترة تقييمات وزارة التربية والتعليم لصفوف النقل، مؤكدةً أن الغياب عن الإختبارات الشهرية سيؤثر بشكل مباشر على درجات أعمال السنة، التي تشكل 70% من التقييم النهائي للطالب.

تقييمات وزارة التربية والتعليم

مواعيد التقييم المبدئي والنهائي

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن جدول التقييم المبدئي والنهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي للترم الثاني من العام الدراسي 2025، حيث سيتم إجراء التقييم المبدئي في الفترة من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025، يليه التقييم النهائي الذي سيعقد من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

موعد امتحانات شهر مارس 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات شهر مارس 2025 يوم الأحد الموافق 9 مارس المقبل حتى يوم 16 مارس، حيث يمكن للطلاب تحميل جميع التقييمات الأسبوعية الاداءات الصفية والمنزلية لمساعدتهم في الامتحانات الشهرية القادمة.

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