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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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أخبار التعليم

مواعيد الحضور والانصراف في رمضان بالمدارس والجامعات

مواعيد الحضور والانصراف
مواعيد الحضور والانصراف في رمضان

مواعيد الحضور والانصراف في رمضان 2025.. أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قرارًا بتحديد مواعيد الحضور والانصراف في جميع المدارس والجامعات الترم الثاني بهدف تحقيق الانضباط وتنظيم سير العملية التعليمية خلال الشهر الفضيل.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة مواعيد الحضور والانصراف في رمضان بالمدارس والجامعات حيث تأتي هذه الإجراءات لضمان استفادة الطلاب من اليوم الدراسي بشكل كامل، مع الحفاظ على نظام تعليمي فعال ومنظم.

مواعيد الحضور والانصراف في رمضان

مواعيد الحضور والانصراف في رمضان بالمدارس 

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد الحضور والانصراف في رمضان بالمدارس وفقًا لكل مرحلة تعليمية، لضمان توزيع عادل للحصص الدراسية وتنظيم الأنشطة المختلفة داخل المدارس، حيث يبدأ اليوم الدراسي في المرحلة الابتدائية في الساعة 7:30 صباحًا وينتهي عند الساعة 1:30 ظهرًا.

 بينما يبدأ في المرحلة الإعدادية في الساعة 7:45 صباحًا وينتهي في الساعة 2:00 ظهرًا، أما طلاب المرحلة الثانوية، فيبدأ يومهم الدراسي من الساعة 8:00 صباحًا ويستمر حتى الساعة 2:30 ظهرًا.

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حددت وزارة التربية والتعليم تعديل مواعيد الحضور والانصراف في المدارس المصرية اليابانية خلال شهر رمضان، حيث يبدأ اليوم الدراسي في الساعة 7:45 صباحًا، وينتهي عند الساعة 1:30 ظهرًا.

مواعيد الحضور والانصراف في رمضان

حقيقة رفع الغياب في رمضان 

وفي هذا السياق، أصدر وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، توجيهًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية، حيث يؤكد فيه ضرورة مراعاة ظروف الطلاب والمعلمين خلال شهر رمضان، مع ضمان انتظام العملية التعليمية. 

وشدد على أهمية متابعة الحضور والانصراف بدقة، مع تسجيل الغياب سواء إلكترونيًا أو عبر السجلات المدرسية لضمان التزام الطلاب بالحضور.

مواعيد الحضور والانصراف في رمضان بالجامعات

من جانبها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدراسة في الجامعات ستستمر وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024-2025، دون أي تغييرات جوهرية في مواعيد المحاضرات أو الامتحانات.

موعد امتحانات شهر مارس 

من المقرر أن تبدأ امتحانات شهر مارس 2025 يوم 9 مارس المقبل من العام الجاري في عدد من مديريات التربية والتعليم وتنتهي خلال 16 مارس.

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