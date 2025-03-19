جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 موعدها بعد التعديلات الجديدة

اعلنت وزارة التربية والتعليم استعدادها لاعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 قريبًا، لجميع طلاب التخصصات الصناعي، الزراعي، التجاري، الفندق، بنظامي الثلاث والخمس سنوات.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لمعرفة موعد اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية

موعد اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025

ومن المقرر أن يعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 رسميًا، ليتم بعدها إصدار بيان رسمي من الوزارة يتضمن تفاصيل الجدول لجميع التخصصات، بما في ذلك دبلومات الدراسة الفنية المتقدمة التجارية، والشؤون الفندقية والخدمات السياحية، والدراسة الفنية المتقدمة الزراعية، والدراسة الصناعية بنظام السنوات الخمس.

وفي هذا السياق، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم أن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025 سيُعد بما يراعي راحة جميع الطلاب في مختلف التخصصات، لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

تعديلات موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

كما أجرت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية تعديلات على مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2025، لتحقيق التوازن بين جداول امتحانات التعليم الفني والتعليم العام.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية

موعد امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمهنية

من المقرر أن يؤدي طلاب التعليم الصناعي نظام 3 و5 سنوات امتحانات الدبلومات الفنية العملية يوم الخميس 22 مايو 2025 وتستمر حتى الثلاثاء 27 مايو 2025، وتُجرى قبل بدء الامتحانات التحريرية.

تجري امتحانات الدبلومات الفنية العملية لطلاب التعليم الصناعي في الإعداد المهني، تعليم وتدريب مزدوج بعد انتهاء الامتحانات التحريرية، خلال الفترة من الجمعة 13 يونيو 2025 حتى الجمعة 20 يونيو 2025، حيث تُعقد يوميًا في تمام الثانية ظهرًا بعد انتهاء لجان امتحانات الثانوية العامة.

مواعيد التقييم النهائي للدبلومات الفنية

حددت لجنة الإدارة المركزية التبعة للتعليم الفني مواعيد التقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية 2025 المعرفي والمهاري عقب انتهاء امتحانات الجدارات الأساسية، وفقًا للجدول التالي:

التعليم الزراعي من الأحد 1 يونيو 2025 حتى الجمعة 13 يونيو 2025، على دفعتين يوميًا.

التعليم التجاري من الاثنين 2 يونيو 2025 حتى السبت 14 يونيو 2025، بمعدل دفعتين يوميًا.

التعليم الفندقي من الاثنين 2 يونيو 2025 حتى الخميس 12 يونيو 2025، بمعدل دفعتين يوميًا.

التعليم الصناعي من الثلاثاء 3 يونيو 2025 حتى السبت 14 يونيو 2025، على أن يُخصص يوم السبت 14 يونيو لفترة مسائية واحدة فقط.

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