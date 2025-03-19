جدول امتحانات شهر مارس للمرحلة الابتدائية بالأزهر

جدول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل.. أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، ممثلة في إدارة التعليم الابتدائي، جدول اختبارات شهري فبراير ومارس للصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، وذلك ضمن خطة امتحانات الترم الثاني من العام الدراسي 2024-2025.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل للحصول على جدول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل لطلاب الأزهر، حيث حددت الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية، ممثلة في إدارة التعليم الابتدائي الجدول الرسمي.

امتحانات شهر مارس بالأزهر

جدول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بالأزهر

يبدأ جدول امتحانات شهر مارس لصفوف النقل خلال شهر أبريل لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وفقًا للجدول التالي:

يوم الأحد 6 أبريل 2025 القرآن الكريم لمدة فترتين دراسيتين.

يوم الاثنين 7 أبريل 2025 اللغة العربية والخط فترة دراسية واحدة، والتربية الإسلامية فترة دراسية واحدة.

يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 الرياضيات فترة دراسية واحدة، وتكنولوجيا المعلومات فترة دراسية واحدة.

يوم الأربعاء 9 أبريل 2025: الدراسات الاجتماعية فترة دراسية واحدة، والعلوم فترة دراسية واحد.

الخميس 10 أبريل 2025 اللغة الإنجليزية فترة دراسية واحدة، والمهارات المهنية فترة دراسية واحدة.

ضوابط امتحانات شهر مارس بالأزهر

أكدت الإدارة المركزية أن امتحانات شهر مارس لصفوف النقل بالأزهر ستُعقد وفقًا لمجموعة من الضوابط لضمان تحقيق أهداف التقييم، وتشمل:

امتحانات شهر مارس بالأزهر

تغطي الأسئلة ما تم تدريسه خلال شهري فبراير ومارس 2025.

وضع أسئلة امتحانات الصف الثالث الابتدائي من قبل معلم المادة، مع مراجعتها من قبل مشرف المادة بالمعهد، واعتمادها من شيخ المعهد والموجه الفني بالإدارة التعليمية قبل توزيعها على الطلاب.

تشمل الأسئلة أنماطًا متنوعة مثل الاختيار من متعدد، وأكمل، وصل، وصح أو خطأ، مع مراعاة التدرج في مستوى الصعوبة.

تبلغ الدرجة الكلية لاختبار كل مادة 30 درجة للشهرين معًا، ويتم الإجابة في نفس ورقة الأسئلة.

بالنسبة لمادة القرآن الكريم، يتم تخصيص 30 درجة، مقسمة إلى 20 درجة للاختبار التحريري، و10 درجات للاختبار الشفوي.

تُكتب إجابات جميع المواد الدراسية في نفس ورقة الأسئلة، باستثناء مادة القرآن الكريم التي تكون إجابتها على ورقة خارجية.

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