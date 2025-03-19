الأوراق المطلوبة لاعتذارات المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. حددت مديريات التربية والتعليم رسميًا الأعذار القانونية التي تتيح للمعلمين الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني، حيث جاء هذا القرار في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم الامتحانات وضمان سيرها بسلاسة.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة لمعرفة الأوراق والمستندات المطلوبة لاعتذارات المشاركة عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 لتقديمها قبل الموعد الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

امتحانات الشهادة الإعدادية

شددت المديريات التعليمية على ضرورة تواصل المعلمين الذين لديهم أعذار تمنعهم عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 مع لجنة الإدارة المختصة، وتسليم المستندات المطلوبة في أسرع وقت ممكن وتشمل هذه الأعذار كالتالي:

موانع المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

حددت المديريات التعليمية مجموعة من الأعذار التي تمنعهم عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 التي تتيح للمعلمين الاعتذار عن المشاركة في أعمال الامتحانات، وتشمل:

يُسمح للمعلمين الذين لديهم تقرير طبي حديث صادر عن القومسيون الطبي يثبت عدم قدرتهم على المشاركة في الامتحانات بتقديم صورة من التقرير. يُسمح للمعلمات اللاتي لديهن طفل يقل عمره عن عامين بتقديم صورة من شهادة ميلاد الطفل كإثبات. يُمكن للمعلمات اللاتي لديهن طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة تقديم صورة من بطاقة الخدمات المتكاملة. يُعفى المعلمون الذين سيحالون إلى المعاش حتى نهاية مايو 2025 من المشاركة، مع تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي. يُمكن للمعلمين الذين لديهم قرارات رسمية بالإعفاء أو الحرمان من المشاركة في الامتحانات تقديم صورة من القرار كإثبات. يُعفى المعلمون الذين لديهم ابن مقيد في الصف الثالث الإعدادي من أعمال التقدير فقط، مع تقديم صورة من رقم جلوس الطالب.

امتحانات الشهادة الإعدادية

ضوابط قبول اعتذارات المشاركة عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

أكدت المديريات التعليمية أن على إدارات المدارس جمع توقيعات جميع المعلمين على هذه التعليمات، وإرسال صورة منها إلى لجنة الإدارة، بالإضافة إلى تجميع كافة المستندات الداعمة للأعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وإرسالها إلى اللجنة من خلال مندوب المدرسة، حيث لن يتم قبول أي أعذار تُقدَّم بشكل فردي.

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