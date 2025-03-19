رابط تقييمات الأسبوع السادس لجميع المراحل الدراسية

حددت وزارة التربية والتعليم تقييمات الأسبوع السادس لجميع المراحل الدراسية بدءًا من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، لذلك يتساءل الطلاب عن طريقة تحميل التقييمات الأسبوعية عبر موقع الوزارة الرسمي.

ويستعرض موقع "الموجز" الخطوات للحصول على تقييمات الأسبوع السادس لجميع المراحل الدراسية، بالإضافة إلى استمرار العمل بنظام التقييمات الأسبوعية خلال الترم الثاني ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الوصول إليها إلكترونيًا.

تقييمات الأسبوع السادس

رابط تقييمات الأسبوع السادس

وفرت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي للحصول على تقييمات الأسبوع السادس للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية حيث يمكن للطلاب الاطلاع على هذه التقييمات الأسبوعية من خلال الموقع الرسمي من هنـــــــا.

تحميل تقييمات الأسبوع السادس

يمكن للطلاب أيضًا تنزيل جميع تقييمات الأسبوع السادس لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية عبر موقع بوابة التعليم الإلكتروني التابعة لوزارة التربية والتعليم كالتالي:

اختيار بوابة التعليم الإلكتروني من هنــــــا . تحديد المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية تحديد الصفوف الدراسية اختيار لتقييمات الأسبوعية أو الأداءات الصفية والمنزلية تحديد الفصل الدراسي الثاني اختيار المادة المطلوبة. الضغط على "بحث" لعرض التقييمات المتاحة، ثم تحميلها عبر النقر على "تحميل".

تقييمات الأسبوع السادس

الخريطة الزمنية لنهاية العام الدراسي 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي لتنظيم الدراسة والاختبارات خلال الفصل الثاني، والتي جاءت على النحو التالي:

22 أبريل 2025 موعد امتحانات شهر أبريل.

11 مايو 2025 التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025 التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

24 مايو 2025 بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

31 مايو 2025 انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.

15 يونيو 2025 بداية امتحانات الثانوية العامة.

26 يوليو 2025 امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

3 أغسطس 2025 امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

يذكر أن وزير التربية والتعليم اعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظامين القديم والجديد ولمدارس المتفوقين أيضًا ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 15 يونيو بدلًا من 14 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو من العام الحالي.

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