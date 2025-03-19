الدبلومات الفنية 2025.. موعد تدريب المعلمين المتقدمين للمشاركة في أعمال التقييم النهائي

الدبلومات الفنية 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم موع تنظيم تدريب داخل المديريات التعليمية لمقيمي سوق العمل المشاركين في التقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لجميع التخصصات الصناعية، الزراعية، التجارية، الفندقية التي تطبق البرامج الدراسية المطورة وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2024-2025.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لمعرفة موعد تدريب المعلمين المتقدمين للمشاركة في أعمال التقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية 2025.

الدبلومات الفنية 2025

موعد تديب المعلمين المشاركين في التقييم النهائي الدبلومات الفنية

وسيُعقد تدريب المعلمين المشاركين في أعمال التقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية 2025 خلال الفترة من 5 إلى 10 أبريل 2025.

ووجهت وزارة التربية والتعليم مديري عموم التعليم الفني بالمديريات بضرورة تكليف مسؤولي التدريب بالتعليم الفني بالمهام التالية:

تجهيز مقرات التدريب لتنفيذ الأنشطة التدريبية.

إخطار المدربين والمتدربين بموعد ومكان التدريب.

تسليم المدربين الحقيبة التدريبية.

يأتي هذا في إطار الاستعدادات لتنفيذ أعمال التقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية وفق أحدث المناهج المطورة حددتها وزارة التربية والتعليم.

الدبلومات الفنية 2025

مواعيد التقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية 2025

اعلنت وزارة التربية والتعليم الموعد الرسمي لأداء التقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية 2025 وفق الجدول التالي:

التقييم النهائي لطلاب الدبلومات لقسم التعليم الزراعي من 1 إلى 13 يونيو 2025 على دفعتين يوميًا.

التقييم النهائي لطلاب الدبلومات لقسم التعليم التجاري من 2 إلى 14 يونيو 2025 بمعدل دفعتين يوميًا.

التقييم النهائي لطلاب الدبلومات لقسم التعليم الفندقي من 2 إلى 12 يونيو 2025 بمعدل دفعتين يوميًا.

التقييم النهائي لطلاب الدبلومات لقسم التعليم الصناعي من 3 إلى 14 يونيو 2025، على أن يخصص يوم 14 يونيو للفترة المسائية فقط.

تعديلات موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025

أعلنت لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية أنها أجرت تعديلات على موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2025 لتحقيق التوازن مع امتحانات التعليم العام.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2025 العملية يوم الخميس 22 مايو 2025 وتستمر حتى الثلاثاء 27 مايو 2025، فيما تعقد امتحانات الجدارات الأساسية عقب الامتحانات التحريرية.

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