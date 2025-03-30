وفرت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 للمساعدة في التعرف على طبيعة الأسئلة والاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن طريقة الحصول على نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 للتدريب على أسئلة الامتحانات التي المقرر أن تبدأ في 31 مايو 2025 بجميع المحافظات.

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي

رابط نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

يمكن للطلاب تحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط الرسمي من هنا

خطوات تحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي

أتاحت وزارة التربية والتعليم تحميل جميع مواد نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية من خلال اتبا الخطوات التالية:

الدخول بوابة التعليم الإلكتروني ثم اختار المرحلة الإعدادية.

الانتقال إلى قسم "النماذج الاسترشادية" وتحديد الفصل الدراسي الثاني.

تحميل النماذج الخاصة بجميع المواد: اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، الدراسات الاجتماعية، واللغة الإنجليزية.

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي

حددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسيلجميع المراحل التعليمية كالتالي:

11 مايو 2025 بدء التقييم الأولي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025 التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي وامتحانات المواد غير المضافة للمجموع لصفوف النقل.

24 مايو 2025 بداية امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بجميع المراحل.

31 مايو 2025 انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية.

15 يونيو 2025 بدء امتحانات الثانوية العامة وتستمر حتى 10 يوليو 2025

26 يوليو 2025 امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

3 أغسطس 2025 امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

وشددت وزارة التربية والتعليم بأهمية الالتزام بالحضور خلال الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار التقييمات الأسبوعية، والواجبات الصفية والمنزلية، بالإضافة إلى الامتحانات الشهرية التي تُجرى داخل المدارس.

موعد امتحانات شهر إبريل 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم بدء امتحانات شهر إبريل 2025 الترم الثاني لجميع صفوغ النقل يوم 22 إبريل القادم من العام الحالي.

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