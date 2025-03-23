نماذج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025.. وموعد الامتحانات

يبحث طلاب الثانوية العامة عن نماذج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025 التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي في من 10 فبراير وفقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل نماذج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025 حيث يمكن للطلاب تحميل هذه النماذج عبر الموقع الرسمي للوزارة باتباع خطوات محددة.

نماذج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025

رابط نماذج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025

يمكن للطلاب الحصول على نماذج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من هنا.

تحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025

يمكن للطلاب تحميل نماذج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025 بصيغة PDF من خلال بوابة التعليم الإلكتروني للوزارة، حيث تم توفير نموذجين لكل مادة، ومنها:

نماذج امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025

ويمكن الحصول على جميع النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي وتحميلها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم المذكور بالأعلى أو من خلال بوابة التعليم الإلكتروني وفقا للخطوات الموجودة بالأسفل.

خطوات تحميل النماذج الاسترشادية 2025

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم

اختيار "المنصات التعليمية" ثم "بوابة التعليم الإلكتروني" من هنا.

تحديد المرحلة الثانوية والصف الثالث الثانوي. اختيار "نماذج اختبارية" ثم تحديد الفصل الدراسي والمادة المطلوبة. النقر على "تحميل" لحفظ الملف على الجهاز.

حل النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها توفر حلول النماذج الاسترشادية عبر قناة "مدرستنا 3"، حيث يتم تخصيص يوم لكل مادة في الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة البث في العاشرة صباحًا.

تردد قناة مدرستنا 3

واكدت أن الحلول النموذجية تقدم من قِبل نخبة من المعلمين عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أفقي، معدل ترميز 27500.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

اشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم ولمدارس المتفوقين ستبدأ يوم الأحد الموافق 15 يونيو وتستمر حتى يوم 10 يوليو من العام الحالي.

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