لينك نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

يبحث الطلاب وأولياء أمورهم عن نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني التي تتيحها وزارة التربية والتعليم لمساعدة الطلاب في التدرب على الأسئلة المتوقعة وتحسين مستوى استعدادهم للاختبارات.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة للوصول إلى نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لتدريب الطلاب عليها قبل بدء الامتحانات النهائية خلال شهر مايو من العام الحالي.

نماذج امتحانات الشهادة الاعدادية

رابط نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني

أتاحت وزارة التربية والتعليم إمكانية الوصول إلى نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني بسهولة من خلال موقع مباشر لوزارة التربية والتعليم من هنــــــــــا ، حيث يمكن للطلاب الاطلاع عليها وتحميلها.

تحميل نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني

يمكن للطلاب أيضًا الحصول على نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 من خلال طريقة أخرى عبر بوابة التعليم الإلكتروني لذلك على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة التعليم الإلكتروني من هنـــــا

اختيار المرحلة الإعدادية للوصول إلى النماذج الخاصة بها.

الضغط على قسم "النماذج الاسترشادية".

تحديد الصف الدراسي واختيار الفصل الدراسي الثاني.

تحميل النماذج الخاصة بجميع المواد الأساسية، والتي تشمل:

اللغة العربية الرياضيات العلوم الدراسات الاجتماعية اللغة الإنجليزية

الضغط على تحميل الملف بصيغة PDF لحفظه على الجهاز الشخصي والاستفادة منه في المراجعة.

نماذج امتحانات الشهادة الاعدادية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني أصبحت متوفرة عبر الموقع الرسمي، وذلك ضمن جهودها لدعم العملية التعليمية وتسهيل وصول الطلاب إلى المواد المساندة.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني يوم 31 مايو وتستمر حتى يوم 4 يونيو من العام الحالي، ومن المقرر أن يؤدون امتحانات الدور الثاني خلال شهر أغسطس 2025.

حذرت وزارة التربية والتعليم جميع الطلاب والمعلمين من إحضار الهواتف المحمولة داخل لجان الامتحانات، مشددة على الالتزام بالتعليمات لضمان سير العملية الامتحانية بشكل منظم.

وشددت الوزارة على تنظيم خطوط سير سيارات توزيع أوراق الأسئلة، بحيث يتم تسليمها إلى اللجان قبل موعد بدء الامتحانات بوقت كافٍ، لضمان وصولها في الوقت المناسب دون أي تأخير.

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