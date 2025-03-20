تحميل نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد

وفرت وزارة التربية والتعليم الرابط الرسمي للحصول على نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025 في 12 مادة دراسية عبر موقعها الرسمي، حيث أتاحت نموذجين لكل مادة لمساعدة الطلاب في الاستعداد للامتحانات.

ويستعرض موقع “الموجز" التفاصيل للحصول على نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025

رابط نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم الرابط الرسمي من الموقع للوصول إلى نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025 من هنا للتدريب عليها قبل موعد الامتحانات والتي ستبدأ يوم 15 من العام الحالي.

مواد نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025

تشمل نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025 المتاحة حتى الآن وتشمل كالتالي:

اللغة العربية

الكيمياء

اللغة الإنجليزية

Chemistry

الإحصاء

الفيزياء

اللغة الألمانية

Physics

الجغرافيا

الرياضيات التطبيقية

Statistics

الأحياء

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025

حل نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها تبث حلول نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025 عبر قناة مدرستنا 3 يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة الحلقات في العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك بمشاركة نخبة من المعلمين المتخصصين.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو بدلا من 14 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو من العام الحالي، أما امتحانات الدور الثاني فمن المقرر أن تبدأ خلال شهر أغسطس 2025.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

اعتمد وزير غلتربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظامين الجديد والقديم، بالإضافة إلى جدول مدارس المتفوقين ويأتي جدول النظام الجديد كالتالي:

شعبة علمي علوم

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو: الفيزياء

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الكيمياء

الخميس 10 يوليو: الأحياء

شعبة علمي رياضة

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو: الفيزياء

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الكيمياء

الأحد 6 يوليو: الرياضيات البحتة

الخميس 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية

الشعبة الأدبية

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو: التاريخ

الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو: الجغرافيا

الخميس 10 يوليو: الإحصاء

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