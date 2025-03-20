مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025.. إليك التفاصيل كاملة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد إعادة هيكلتها العام الماضي في شهر أغسطس من قبل وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف، فمن المقرر أن تبدأ الامتحانات خلال شهر يونيو المقبل.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة بشأن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 وفقًا للمواصفات التي حددتها وزارة التربية والتعليم في النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي التي أتاحتها عبر موقعها الرسمي.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة

ماهي مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

تضمنت التعديلات في مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 وفي نظام الأسئلة توزيعًا جديدًا بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد MCQ، مع تحديد درجات كل مادة وآلية توزيعها وهي كالتالي:

مواصفات امتحان اللغة العربية

تشمل مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادة اللغة العربية 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية و51 سؤال اختيار من متعدد، بإجمالي 80 درجة، بينما يُشترط النجاح بالحصول على 40 درجة على الأقل. أما مادة اللغة الإنجليزية، فتحتوي على 42 سؤالًا، مقسمة إلى 3 أسئلة مقالية، و39 سؤال اختيار من متعدد.

مواصفات امتحان التاريخ

في المواد الأدبية، يتضمن امتحان التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2025 46 سؤالًا، منها 44 سؤال اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان، مع توزيع الدرجات بين درجة أو درجتين لكل سؤال، ينطبق الأمر نفسه على مادة الجغرافيا، حيث يشمل الامتحان 46 سؤالًا، 85% منها اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة

مواصفات امتحان الفيزياء والكيمياء والأحياء

أما بالنسبة للمواد العلمية، فإن مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة يحتوي على 46 سؤالًا، منها 44 سؤال اختيار من متعدد، وسؤالان مقاليان، وتتوزع الدرجات بين درجة أو درجتين لكل سؤال، وبالمثل.

وتتضمن امتحانات الثانوية العامة في مادة الكيمياء والأحياء نفس عدد الأسئلة والتوزيع بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد، حيث تتفاوت الدرجات بين درجة واحدة أو درجتين لكل سؤال.

مواصفات امتحان الرياضيات للثانوية العامة

في فرعي الرياضيات، فإن الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة 2025 تتكون من 20 سؤالًا مقسمة إلى 10 أسئلة بدرجة واحدة لكل سؤال و10 أسئلة لكل سؤال درجتين، مع دمج الأسئلة المقالية في التوزيع نفسه. أما الرياضيات التطبيقية، فتم تقليل عدد الأسئلة إلى 20 سؤالًا فقط بدلًا من 40، بنفس توزيع الدرجات بين الأسئلة ذات الدرجة الواحدة أو الدرجتين.

مواصفات امتحان اللغة الفرنسية

بالنسبة للغات الثانية، يتضمن امتحان اللغة الفرنسية 42 سؤالًا، منها 39 سؤال اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية. أما امتحان اللغة الألمانية، فيحتوي على 37 سؤالًا، من بينها 34 سؤال اختيار من متعدد و3 أسئلة مقالية.

مواصفات امتحان مادة الإحصاء

وفي مادة الإحصاء، يتضمن الامتحان 35 سؤالًا، موزعة بين 33 سؤال اختيار من متعدد وسؤالين مقاليين، مع تخصيص 10 أسئلة بدرجة واحدة، و23 سؤالًا بدرجتين، بينما تحصل الأسئلة المقالية على درجتين لكل سؤال، ليكون إجمالي الدرجة النهائية في المادة 60 درجة للشعبة الأدبية.

اقرأ أيضًا:

سن التقدم في المدارس الدولية 2025.. و المدارس المتاحة للتقديم

تفاصيل وظائف المعلمين براتب 49 ألف جنيه.. والتقديم غدًا