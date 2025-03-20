نظام امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد إعادة هيكلتها

أعلنت وزارة التربية والتعليم موقفها النهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025 التي ستُجرى بعد تعديلاتها وفقًا للنظام الجديد الذي طبق في العام الماضي خلال شهر أغسطس، حيث من المقرر عقدها في يونيو المقبل.

ويستعرض موقع "الموجز" القرار النهائي بعد تحديد نظام امتحانات الثانوية العامة 2025 وتوضيح المواد التي أزالتها من المجموع الأساسي لطلاب الصف الثالث الثانوي، بالإضافة إلى دمج بعض المواد لتخفيف العبء عن الطلاب.

مواد امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم المواد الدراسية في امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية وهي كالتالي:

مواد الثانوية العامة لطلاب شعبة العلمي علوم اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الأحياء، الكيمياء، الفيزياء.

مواد الثانوية العامة لطلاب شعبة العلمى رياضيات اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، الرياضيات، الكيمياء، الفيزياء.

مواد الثانوية العامة لطلاب شعبة الأدبية اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الجغرافيا، الإحصاء.

امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم أن المواد العامة لجميع الشعب فهي مادة نجاح ورسوب ولا تُضاف للمجموع وتشمل مواد "التربية الدينية، اللغة الأجنبية الثانية، التربية الرياضية، التربية الوطنية".

الفئات المؤهلة لأداء امتحانات الثانوية العامةبالنظام الجديد

الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024-2025، والمنتقلون من الصف الثاني الثانوي بشعبتيه العلمية والأدبية.

الطلاب الناجحون في الصف الثاني الثانوي منذ العام الدراسي 2012-2013 وما بعده، الذين لم يسبق لهم أداء امتحانات الثانوية العامة، بشرط تسجيل الاستمارة الإلكترونية واستيفاء المستندات اللازمة.

درجات امتحانات الثانوية العامة 2025

درجات شعبة علمي علوم

اللغة العربية 80 درجة والنجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة والنجاح من 30

الأحياء 60 درجة والنجاح من 30

الكيمياء 60 درجة والنجاح من 30

الفيزياء 60 درجة والنجاح من 30

المجموع الكلي 320 درجة والنجاح من 160

امتحانات الثانوية العامة

شعبة علمي رياضيات

اللغة العربية 80 درجة والنجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة والنجاح من 30

الرياضيات 60 درجة والنجاح من 30

الكيمياء 60 درجة والنجاح من 30

الفيزياء 60 درجة والنجاح من 30

المجموع الكلي 320 درجة والنجاح من 160

الشعبة الأدبية

اللغة العربية 80 درجة والنجاح من 40

اللغة الأجنبية الأولى 60 درجة والنجاح من 30

التاريخ: 60 درجة والنجاح من 30

الجغرافيا: 60 درجة والنجاح من 30

الإحصاء: 60 درجة والنجاح من 30

المجموع الكلي:320 درجة والنجاح من 160

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