تعرف على جدول امتحانات تالته ثانوي 2025 للنظام الجديد والقديم

أتاحت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات تالته ثانوي 2025 لجميع الشعب، بالنظامين القديم والجديد، بعد اعتماده رسميًا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل لمعرفة جدول امتحانات تالته ثانوي 2025 لطلاب الثانوية العامة في النظامين الجديد والقديم لجميع الشعب العلمية والأدبية.

جدول امتحانات تالته ثانوي

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الأحد 15 يونيو 2025 وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025 في كافة المحافظات، لذلك نزضح لكم جدول امتحانات تالته ثانوي 2025.

جدول امتحانات تالته ثانوي 2025 النظام الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات تالته ثانوي 2025 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية لطلاب الثانوية العامة ويشمل النظام الجديد كالتالي:

جدول امتحانات شعبة علمي علوم

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو الفيزياء.

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو الكيمياء.

الخميس 10 يوليو الأحياء.

جدول امتحانات شعبة علمي رياضة

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو الفيزياء.

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو الكيمياء.

الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة.

الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية.

جدول امتحانات الشعبة الأدبية

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو التاريخ.

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو الجغرافيا.

الخميس 10 يوليو الإحصاء.

جدول امتحانات تالته ثانوي

جدول امتحانات تالته ثانوي 2025 نظام قديم

وفرت وزارة التربية والتعليم أيضا جدول امتحانات تالته ثانوي 2025 لطلاب الثانوية العامة ذات النظام القديم في جميع الشعب العلمية والأديية وعشمل كالتالي:

جدول شعبة علمي علوم

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو الاقتصاد والإحصاء.

الأحد 22 يونيو اللغة العربية.

الثلاثاء 24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 26 يونيو الفيزياء.

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو الكيمياء.

الأحد 6 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية.

الخميس 10 يوليو الأحياء.

جدول شعبة علمي رياضة

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو الاقتصاد والإحصاء.

الأحد 22 يونيو اللغة العربية.

الثلاثاء 24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 26 يونيو الفيزياء.

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

الثلاثاء 1 يوليو الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل.

الخميس 3 يوليو الكيمياء.

الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

الثلاثاء 8 يوليو الرياضيات التطبيقية الديناميكا.

الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا.

جدول امتحانات الشعبة الأدبية

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو الاقتصاد والإحصاء.

الأحد 22 يونيو اللغة العربية.

الثلاثاء 24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

الخميس 26 يونيو التاريخ.

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو الجغرافيا.

الأحد 6 يوليو علم النفس والاجتماع.

الخميس 10 يوليو الفلسفة والمنطق.

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