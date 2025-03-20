رابط التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية

يبحث أولياء الأمور والطلاب عن التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الترم الثاني 2025.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لمعرفة التقييمات الأسبوعية والأداءات الصفية والمنزلية.

التقييمات الأسبوعية

رابط التقييمات الأسبوعية الأداءات الصفية

ويمكن للطلاب الاطلاع على التقييمات الأسبوعية وأداءاتهم الصفية والمنزلية من خلال هنا

توزيع درجات التقييمات الأسبوعية والشهرية

يحصل الطلاب من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي على درجات التقييمات الأسبوعية والشهرية وتصل إلى 40 درجة ضمن درجات أعمال السنة، موزعة على النحو التالي:

5 درجات لكراسة الواجب

5 درجات لكراسة النشاط

5 درجات للتقييم الأسبوعي

10 درجات للمهام الأدائية

5 درجات للمواظبة والسلوك

10 درجات لاختبارات الشهر

التقييمات الأسبوعية

من المقرر عقد اختبار في مارس وآخر في أبريل، أما امتحان الفصل الدراسي، فيُخصص له 60 درجة، ليصل المجموع الكلي لكل مادة إلى 100 درجة.

أهمية التقييمات الأسبوعية

تنفذ التقييمات الأسبوعية خلال اليوم الدراسي تحت إشراف معلمي المواد الدراسية، مع التزام المدارس بالتقييمات المعتمدة من قبل الوزارة.

كما وجهت المديريات التعليمية المدارس بضرورة تطبيق هذه التقييمات على جميع الطلاب المستهدفين، لقياس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية للفصل الدراسي الثاني، وتحديد نقاط الضعف لدى التلاميذ ومعالجتها.

موعد التقييمات المبدئية والنهائية

من المقرر إجراء التقييمات المبدئية للطلاب خلال الفترة من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025، بالإضافة إلى عقد التقييمات النهائية لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي ابتداءً من الأحد 18 مايو وحتى الخميس 22 مايو 2025.

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025

من المقرر أن تبدأ الامتحانات لطلاب صفوف النقل يوم الأحد 18 مايو 2025 للمواد غير المضافة للمجموع.

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوية يوم 24 إلى 29 مايو 2025.

اما امتحانات الشهادة الإعدادية تبدأ السبت 31 مايو 2025 وتستمر إلى الأربعاء 4 يونيو 2025.

والأحد 3 أغسطس 2025 بداية امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 15 يونيو 2025، وفقًا للجدول الذي ستعلن عنه الوزارة لاحقًا.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2025

التعليم الصناعي نظام 3 و5 سنوات تبدأ الامتحانات العملية من 22 مايو حتى 27 مايو 2025.

التعليم الصناعي إعداد مهني، تعليم مزدوج تُعقد الامتحانات العملية بعد الاختبارات التحريرية، خلال الفترة من 13 يونيو حتى 20 يونيو 2025، يوميًا في الساعة 2 ظهرًا بعد لجان الثانوية العامة.

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