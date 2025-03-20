منهج امتحانات شهر إبريل 2025 للصف الخامس الابتدائي

يبحث طلاب الصف الخامس الابتدائي عن منهج امتحانات شهر إبريل 2025 للاستعداد لها لأن هذه الاختبار الثاني للفصل الدراسي الثاني، حيث كانت امتحانات شهر مارس بالمدارس، أول اختبار شهري في الفصل الدراسي الثاني، وغطت ما تمت دراسته حتى الأسبوع الخامس من الترم.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن المناهج المقررة في امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي، بالإضافة إلى معرفة درجات أعمال السنة والتقييمات للطلاب.

امتحانات شهر إبريل

مناهج امتحانات شهر إبريل 2025

حددت وزارة التربية والتعليم المناهج المقررة في امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب الصف الخامس حيث من المقرر أن يؤديها الطلاب في الاختبار الشهري والذي سيعقد يوم 22 إبريل المقبل من العام الحالي وتشمل المقررات كالتالي:

اللغة العربية المحور الثالث الموضوع الأول والثاني. الدراسات الاجتماعية الوحدة الأولى. كونكت اللغة الإنجليزية الوحدة السابعة والوحدة الثامنة. ICT تكنولوجيا المعلومات المحور الثالث الدروس 2، 4، 5، 6، 7، 8. الرياضيات الوحدة السابعة والوحدة الثامنة. العلوم الوحدة الثالثة المفهوم الأول والمفهوم الثاني الأنشطة من 1 إلى 4. التربية الإسلامية المحور الثالث الموضوع الأول والثاني. المهارات المهنية المحور الثالث الموضوع الثاني الدروس 1 إلى 7.

موعد امتحانات شهر إبريل 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات شهر إبريل 2025 لطلاب الصف الخامس الابتدائي ولطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية يوم 22 إبريل 2025 إي بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

امتحانات شهر إبريل

درجات اعمال السنة للصف الخامس الابتدائي 2025

خصصت وزارة التربية والتعليم درجات اعمال السنة لطلاب الصف الخامس الابتدائي 2025 حيث تصل إلى 40 درجة للتقييم الشهري ضمن أعمال السنة، موزعة كالتالي:

5 درجات لكل من التقييمين الشهريين الأول والثاني.

5 درجات لكراسة الواجب، و5 درجات لكراسة النشاط.

5 درجات للتقييم الأسبوعي.

10 درجات للمهام الأدائية.

5 درجات للمواظبة والسلوك.

أما امتحان نهاية العام الدراسي لطلاب الصف الخامس الابتدائي فقد خصصت 60 درجة، ليصبح المجموع الكلي لكل مادة 100 درجة، لتحقيق توازن بين التقييم المستمر والاختبارات النهائية، مما يساعد الطلاب على تحسين مستواهم الأكاديمي بشكل دوري.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي

تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب صفوف النقل من بينها الصف الخامس الابتدائي يوم 24 مايو من العام الحالي ومن المقرر أن تنتهي في أوخر شهر مايو أيضًا.

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