لينك استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. والأوراق المطلوبة

استمارة الشهادة الإعدادية 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم الرابط الرسمي لبدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي، استعدادًا لامتحانات الترم الثاني المقرر عقدها في مايو المقبل.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لمعرفة الوصول إلى استمارة الشهادة الإعدادية 2025 عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

استمارة الشهادة الإعدادية

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل الإلكتروني يتم عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث يتعين على الطلاب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 من هنا.

اتاحت وزارة التربية والتعليم طريقة أخرى لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 ولمعرفة الطريقة يمكن اتباع الخطوات المحددة لإتمام التسجيل بنجاح.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادي 2025

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم المذكور بالأعلى. الضغط على قسم الخدمات الإلكترونية. اختيار منصة تسجيل امتحانات الشهادة الإعدادية. تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد Office 365 والرقم السري. ملء البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها. الضغط على زر التسجيل ثم طباعة الاستمارة الإلكترونية.

استمارة الشهادة الإعدادية

مستندات لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

عند التوجه إلى المدرسة لتقديم استمارة الشهادة الإعدادية 2025 يجب تجهيز الأوراق التالية:

5 صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6، مع طباعة اسم الطالب رباعي عليها. أصل إيصال المصروفات المدرسية ونسختين منه. أصل إيصال سداد رسوم الامتحانات من البريد ونسختين منه. أصل شهادة الميلاد للطالب. صورة بطاقة ولي الأمر موضح عليها رقم الهاتف. الاستمارة الإلكترونية المطبوعة. تسليم جميع المستندات في حافظة بلاستيكية إلى المدرسة.

رسوم التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية

حددت وزارة التربية والتعليم رسوم التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بمبلغ 158 جنيهًا، موزعة كالتالي:

10 جنيهات رسوم أداء الامتحانات.

148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات.

يمكن سداد الرسوم من خلال مكاتب البريد أو عبر ماكينات فوري في جميع المحافظات باستخدام الرقم القومي للطالب.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تنطلق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 يوم السبت 31 مايو وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

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