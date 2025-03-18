طريقة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي عن تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم لتحديث الطلاب بياناتهم، حيث يشمل الطلبة الذين لم يسجلوا الاستمارات الإلكترونية بالترم الأول.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل للوصول إلى الرابط الرسمي لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 عب موقع وزارة التربية والتعليم حيث تتيح الوزارة الآن تسجيل جميع استمارة طلبة الشهادات إلكترونيًا.

استمارة الشهادة الإعدادية

رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2025

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي يمكنهم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 والتقدم للامتحانات إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم كما يمكن لمن يرغب في تعديل بياناته الدخول على الرابط من هنــــــــــــا.

ويأتي تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 لطلاب الصف الثالث الإعدادي للتقدم للامتحانات، حيث شددت وزارة التربية والتعليم أن عدم التسجيل يعرض الطالب إلى الحرمان من الامتحانات خلال العام الحالي.

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وجهت المديريات التعليمية بضرورة الالتزام بعدد من الإجراءات لضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بشكل منظم وعادل ومن بين هذه الضوابط:

ضرورة وضع باركود على أوراق الأسئلة الخاصة بكل لجنة سير.

تغليف كل 20 كراسة بوكلت في كيس محكم لا يُفتح إلا داخل اللجنة

حضور الملاحظين والتوقيع على محضر الفتح، موضحًا موعد الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة.

منع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان، سواء للطلاب أو المعلمين.

توزيع أوراق الأسئلة، بحيث يتم تسليمها لكل لجنة في الوقت المحدد دون تأخير

تُفتح المظاريف داخل اللجنة الفرعية قبل موعد الامتحان بخمس دقائق فقط.

يُمنع معلم المادة من الملاحظة داخل اللجان يوم انعقاد امتحان مادته

توجيه المديريات إلى إعداد خطة تأمين شاملة للمدارس والمباني التعليمية

ضمان توفير أجواء هادئة تساعد الطلاب على أداء الامتحانات دون أي معوقات.

استمارة الشهادة الإعدادية

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

تبدأ امتحانات الشهادة لإعدادية الترم الثاني 20245 يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو وفقًا للجدول الرسمي الذي ستحدده مديريات التربية والتعليم قريبًا.

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