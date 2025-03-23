موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الأحد 15 يونيو، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو، وفقا لما وزارة التربية والتعليم.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل لمعرفة جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب النظام الجديد والقديم.

امتحانات الثانوية العامة النظام الجديد

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة 2025

ويخوض طلاب النظام الجديد امتحانات الثانوية العامة 2025 في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية يوم 15 يونيو ثم يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 17 يونيو، ويليها امتحان اللغة العربية يوم الأحد 22 يونيو.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2025 بامتحان الفيزياء والتاريخ يوم الخميس 26 يونيو، ثم اللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 29 يونيو، والكيمياء والجغرافيا يوم الخميس 3 يوليو، والرياضيات البحتة يوم الأحد 6 يوليو.

امتحانات الثانوية العامة النظام القديم

وتختتم امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الخميس 10 يوليو بمواد الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة للنظام القديم

أما طلاب النظام القديم، فتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 في نفس اليوم بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الأحد15 يونيو، ثم الاقتصاد والإحصاء يوم الثلاثاء 17 يونيو.

ويخوض الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 22 يونيو، يليه امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء 24 يونيو، ثم الفيزياء والتاريخ يوم الخميس 26 يونيو، واللغة الأجنبية الأولى يوم الأحد 29 يونيو.

و تستمر امتحانات الثانوية العامة مع الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل يوم الثلاثاء 1 يوليو، ثم الكيمياء والجغرافيا يوم الخميس 3 يوليو، والجيولوجيا والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع يوم الأحد 6 يوليو، ثم الرياضيات التطبيقية الديناميكا يوم الثلاثاء 8 يوليو.

وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 10 يوليو بمادتي الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لمدارس المتفوقين

بالنسبة لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، تبدأ امتحاناتهم يوم الأحد 15 يونيو بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، يليها اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات في اللغة العربية ومادة مقاييس المفاهيم للغة العربية يوم الخميس 19 يونيو.

ويؤدي الطلاب امتحان اختبار القبول في الجامعات للغة الإنجليزية يوم الأحد 22 يونيو، ثم امتحان مقاييس المفاهيم في الكيمياء يوم الثلاثاء 24 يونيو، يليه امتحان مقاييس المفاهيم في اللغة الإنجليزية يوم الخميس 26 يونيو.

تستمر الامتحانات يوم الأحد 29 يونيو باختبار القبول في الجامعات للغة الأجنبية الثانية، ومادة مقاييس المفاهيم للغة الأجنبية الثانية، ثم يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 1 يوليو امتحان مقاييس المفاهيم في الفيزياء.

تتواصل الاختبارات يوم الخميس 3 يوليو بمادة اختبار الاستعداد لقبول الجامعات في الكيمياء والفيزياء، يليها يوم الأحد 6 يوليو مادتا مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا والرياضيات التطبيقية.

يُكمل الطلاب امتحاناتهم يوم الثلاثاء 8 يوليو بمادتي اختبار الاستعداد لقبول الجامعات في الأحياء والجيولوجيا، واختبار الاستعداد لقبول الجامعات في الرياضيات.

وتُختتم الامتحانات يوم الخميس 10 يوليو بمقاييس المفاهيم في الأحياء والرياضيات البحتة.

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