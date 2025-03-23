لينك تقييمات الثانوية العامة 2025 عبر وزارة التربية والتعليم

وفرت وزارة التربية والتعليم تقييمات الثانوية العامة 2025 حيث يمكن للطلاب الاطلاع على هذه التقييمات الأسبوعية لمراجعتها والتدريب عليها مع النماذج الاسترشادية التي أتاحتها الوزارة.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل للحصول على تقييمات الثانوية العامة 2025 وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

تقييمات الثانوية العامة

رابط تقييمات الثانوية العامة 2025

أتاحت وزارة التربية والتعليم الرابط الرسمي للوصول إلى تقييمات الثانوية العامة 2025 ويمن للطلاب الاطلاع عليه من هنا.

روابط تقييمات الثانوية العامة 2025

توفر وزارة التربية والتعليم مواد تقييمات الثانوية العامة 2025 وهي مجموعة من الأنشطة المصممة لتعزيز الفهم وتطوير المهارات اللغوية في اللغات الأجنبية وهي كالتالي:

الثانوية العامة 2025

رابط تقييمات الثانوية العامة 2025 الإيطالية هنا

رابط تقييمات الثانوية العامة 2025 اللغة الإسبانية هنا

رابط تقييمات الثانوية العامة 2025 اللغة الألمانية هنا

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية التعليم الموعد الرسمي لبدء امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الأحد 15 يونيو 2025 وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، وفقًا للجدول التالي:

جدول النظام الجديد

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو:الفيزياء علمي، التاريخ أدبي

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليوالكيمياء علمي الجغرافيا أدبي

الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة علمي رياضة

الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية والإحصاء علمي رياضة الأحياء علمي علوم

جدول النظام القديم

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو الاقتصاد والإحصاء

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو الفيزياء علمي التاريخ أدبي

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الثلاثاء 1 يوليو الرياضيات البحتة تفاضل وتكامل

الخميس 3 يوليو الكيمياء علمي الجغرافيا أدبي

الأحد 6 يوليو الجيولوجيا علمي علوم) علم النفس والاجتماع أدبي الرياضيات البحتة جبر وهندسة فراغية

الثلاثاء 8 يوليو الرياضيات التطبيقية ديناميكا

الخميس 10 يوليو الأحياء علمي علوم الفلسفة والمنطق أدبي الرياضيات التطبيقية استاتيكا

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