موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025.. نظام جديد وقديم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. يترقب الطلاب وأولياء الأمور موعد بدء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عن جدول الامتحانات .

ويعرض لكم الموجز موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

ومن المقرر أن يبدأ موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 في منتصف يونيو 2025، ويشكل هذا الحدث محطة فارقة في حياة الطلاب، حيث يحدد مصيرهم الأكاديمي ويؤثر على خياراتهم المستقبلية.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 في الأحد 15 يونيو 2025، وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025، حيث يشمل الجدول امتحانات مواد مختلفة للطلاب في الشعبتين الأدبية والعلمية، وفي إطار التطور المستمر في نظام التعليم، سيتم امتحان الطلاب حسب النظام الجديد المطبق على السنوات الأخيرة، ويشمل ذلك مجموعة من المواد الدراسية المتنوعة مثل اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، واللغات الأجنبية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025:

الأحد 15 يونيو 2025: التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو 2025: اللغة العربية

الخميس 26 يونيو 2025: الفيزياء والتاريخ

الأحد 29 يونيو 2025: اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو 2025: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 6 يوليو 2025: الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل)

أهمية موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

تعتبر امتحانات الثانوية العامة بمثابة خطوة هامة نحو المستقبل بالنسبة للطلاب في مصر، فهي ليست مجرد اختبار أكاديمي، بل تحدد التخصصات الجامعية التي سيلتحق بها الطلاب بناءً على نتائجهم في هذه الامتحانات، ولذلك، يشعر الطلاب بضغط كبير ويعملون جاهدين للاستعداد الجيد من خلال المذاكرة والتدريب على النماذج الاسترشادية.

التحضيرات للامتحانات

يبدأ الطلاب استعداداتهم لامتحانات الثانوية العامة مبكرًا عبر تنظيم جدول دراسي ومراجعة المواد بشكل دوري، كما يحرصون على متابعة أي تحديثات تصدر من الوزارة بشأن مواعيد الامتحانات أو التعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية، كما يولي الطلاب اهتمامًا خاصًا بالمراجعات الجماعية والدورات التدريبية التي تُعقد في مختلف المراكز التعليمية لتحسين مهاراتهم وزيادة مستوى تحصيلهم الأكاديمي.

الإجراءات الوقائية في الامتحانات

في ظل الظروف الصحية الراهنة، من المتوقع أن تتخذ وزارة التربية والتعليم العديد من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة الطلاب أثناء فترة الامتحانات ،وتشمل هذه الإجراءات تعقيم اللجان الامتحانية، وتوفير الكمامات، والتأكد من التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان ،كما يتم التنسيق مع الجهات الصحية لضمان تطبيق أعلى معايير السلامة في جميع أنحاء البلاد.

فإن امتحانات الثانوية العامة 2025 تمثل حدثًا كبيرًا في حياة الطلاب في مصر، إذ يترقب الجميع موعد بدء الامتحانات التي ستحدد مستقبلهم الأكاديمي، ومن المهم أن يتجهز الطلاب بشكل جيد لمواجهة هذا التحدي وتحقيق النجاح الذي يفتح لهم أبواب المستقبل.

اقرأ أيضا :

تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025.. اعرف الخطوات والاوراق المطلوبة| تفاصيل

جدول وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2025.. بعد التعديلات الجديدة