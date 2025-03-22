جدول وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2025.. بعد التعديلات الجديدة

يبحث الطلاب عن الاعديلات الجديدة التي حدث بموعد وضوابط امتحانات الثانوية العامة 2025 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم عن التعديلات التي تعزز الفهم والاستيعاب بدلًا من الاعتماد على الحفظ.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لمعرفة الموعد الرسمي لأداء امتحانات الثانوية العامة 2025 والتعديلات الجديدة التي جاءت في النظام الجديد.

امتحانات الثانوية العامة

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم الموعد النهائي لأداء امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الصف الثالث الثانوي حيث يبدأ موعد الامتحانات يوم الأحد الموافق 15 يونيو بدلا من 14 يونيو والتي تستمر حتى 10 يونيو من العام الحالي.

إجراءات امتحانات الثانوية العامة النظام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم دمج عدد من مواد الثانوية العامة 2025 للتخفيف عن الطلاب عدد الخواد التي يتلقوها، كما أنها أخرجت مواد من المجموع المضاف للمجموع للتنضم إلى المواد غير المضافة للمجموع.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلن وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، يوم 11 مارس 2025، جدول امتحانات الثانوية العامة 2025، بعد اعتماده رسميا حيث تبدأ الامتحانات في 15 يونيو وتنتهي في 10 يوليو 2025.

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الشعبة العلمية النظام الجديد

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو الفيزياء

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الكيمياء

الخميس 10 يوليو الأحياء

جدول امتحانات الشعبة الأدبية النظام الجديد

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الخميس 26 يونيو التاريخ

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الجغرافيا

الخميس 10 يوليو الإحصاء

جدول امتحانات الشعبة الأدبية النظام القديم

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 17 يونيو الاقتصاد والإحصاء

الأحد 22 يونيو اللغة العربية

الثلاثاء 24 يونيو اللغة الأجنبية الثانية

الخميس 26 يونيو التاريخ

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى

الخميس 3 يوليو الجغرافيا

الأحد 6 يوليو علم النفس والاجتماع

الخميس 10 يوليو الفلسفة والمنطق

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