الثانوية العامة 2025..وزارة التعليم تكشف توزيع الأسئلة بين الاختيار من متعدد والمقالي

تتهيئ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لعقد امتحانات الثانوية العامة فى شهر يونيو القادم، حيث تمثل الأسئلة أهمية كبرى بالنسبة للطلاب، وشددت الوزارة على أن الأسئلة سوف تكون متوازنة وتقيس نواتج التعلم ويتم وضعها بناءً على المواصفة الفنية للإمتحان، حيث سوف تكون مثل السنوات الماضية تمثل 85% منها جزئيات اختيار من متعدد و15% مقالى، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

تغيير في امتحانات الثانوية العامة 2025

ونبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 من يوم الأحد 15 يونيو القادم وتستمر حتى 10 يوليو 2025.

تفاصيل توزيع الأسئلة بين الاختيار من متعدد والمقالي

و يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظام الجديد الإمتحانات بدءاً من يوم الأحد 15 يونيو القادم فى التربية الدينية والتربية الوطنية والثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 اللغة الأجنبية الثانية والأحد 22 من شهر يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخميس 26 يونيو 2025 الفيزياء والتاريخ والأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى والخميس 3 يوليو 2025 الكيمياء والجغرافيا والأحد 6 يوليو 2025 الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والاحصاء والأحياء.

ويشرع أيضاً طلاب الثانوية العامة فى النظام القديم امتحانات الثانوية 2025، بداية من يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025: وذلك بمادة التربية الدينية والوطنية ويوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 بمادة الإقتصاد والإحصاء ويوم الأحد الموافق 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية ويوم الثلاثاء 24 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية ويوم الخميس 26 يونيو وهو الموافق 2025 امتحان الفيزياء والتاريخ ويوم الأحد 29 يونيو 2025 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي ويوم الثلاثاء 1 يوليو 2025 وامتحان مادة الرياضيات البحتة التفاضل والتكامل ويوم الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا أيضاً ويوم الأحد الموافق 6 يوليو 2025 امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئة والرياضيات البحتة وعلم النفس والاجتماع ويوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025 امتحان والرياضيات التطبيقية الديناميكا ويوم الخميس 10 يوليو 2025: وهو امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا stem يوم الأحد الموافق 15 يونيو القادم مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، والخميس الموافق 19 يونيو 2025 اختبار الاستعداد من أجل قبول الجامعات ( اللغة العربية )، ومادة مقاييس المفاهيم ( اللغة العربية والأحد 22 يونيو امتحان مادة اختبار القبول بالجامعات ( اللغة الانجليزية)، والثلاثاء 24 يونيو 2025، وأيضاً مادة مقاييس المفاهيم ( الكيمياء)، والخميس الموافق 26 يونيو 2025 مقاييس المفاهيم ( اللغة الإنجليزية).

ويؤدي الطلاب يوم الأحد الموافق 29 يونيو، مادة استعداد القبول بالجامعات ( اللغة الأجنبية الثانية )، وبالإضافة إلى مقاييس المفاهيم اللغة الاجنبية الثانية ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025 مادة مقاييس المفاهيم ( الفيزياء)، والخميس 3 يوليو 2025 مادة اختبار الاستعداد الخاص بقبول الجامعات( الكيمياء والفيزياء)، والأحد 6 يوليو 2025 مادتي مقاييس المفاهيم جيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية، وأيضاً الثلاثاء 8 يوليو 2025 مادتي استعداد القبول بالجامعات ( الاحياء_ الجيولوجيا)، واختبار الاستعداد لقبول الجامعات ( الرياضيات )، والخميس الموافق 10 يوليو 2025 امتحان مادتي مقاييس المفاهيم ( الأحياء)، ومقاييس المفاهيم( الرياضيات البحتة.

تفاصيل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

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