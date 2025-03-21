التعليم تحدد الإعفاءات عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.. أعلنت المديريات التعليمية المعايير الخاصة بالأعذار القانونية التي تتيح للمعلمين الاعتذار عن المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وذلك لتسهيل الإجراءات على من يواجهون ظروفًا تحول دون أداء هذه المهام.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن موانع المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 وفقًا للتوجهات التي التي أرسلتها وزارة التربية والتعليم للمديريات التعليمية.

امتحانات الشهادة الإعدادية

موانع المشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية

حددت المديريات التعليمية الفئات التي يحق لها التقدم بطلب اعتذرات رسمي للمشاركة في أعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، مع ضرورة إرفاق المستندات الداعمة لكل حالة، وتشمل هذه الفئات:

المعلمات اللاتي لديهن أطفال أقل من عامين، بشرط تقديم صورة من شهادة ميلاد الطفل. المعلمون المحالون أو المحرومون من أعمال الامتحانات، مع إرفاق نسخة من القرار الرسمي. المعلمات اللاتي لديهن أبناء من ذوي الاحتياجات الخاصة، مع إرفاق صورة من كارت الخدمات المتكاملة. المحالون إلى المعاش حتى نهاية مايو 2025، مع إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي. الحالات الصحية التي يمنعها القومسيون الطبي من المشاركة، مع تقديم تقرير طبي حديث معتمد. المعلمون الذين لديهم أبناء في الصف الثالث الإعدادي، حيث يُعفون من أعمال التقدير فقط، مع إرفاق صورة من رقم الجلوس.

امتحانات الشهادة الإعدادية

طلبات الإعفاء عن المشاركة في امتحانات الشهادة الإعدادية

شددت المديريات التعليمية على ضرورة التزام إدارات المدارس بجمع توقيعات جميع المعلمين على التعليمات الخاصة بتقديم الأعذار، وإرسال صورة منها إلى لجنة الإدارة.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن جميع الأعذار القانونية يجب أن تُقدَّم عبر مندوب المدرسة، حيث لن يتم قبول أي طلبات فردية مباشرة.

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وفقًا للخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث أن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 ستبدأ يوم 31 مايو وتستمر حتى 4 يونيو من العام الحالي.

أما امتحانات صفوف النقل للصف الثالث الابتدائي إلى الثاني الثانوي سيبدأ يوم 24 مايو إلى 29 يونيو من العام الحالي.

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