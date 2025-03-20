الجامعة الأمريكية بالقاهرة تتعاون مع المتحف المصري الكبير لتدريب المرشدين السياحيين والمصورين

أعلنت كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC) عن شراكتها مع المتحف المصري الكبير (GEM) لتوفير فرص تدريبية متخصصة في مجالي الإرشاد السياحي والتصوير الفوتوغرافي.

ومن خلال هذا التعاون، ستقدم الكلية والمتحف معًا شهادة مهنية للمرشدين السياحيين، بما يثري معرفتهم بالتراث الثقافي والتاريخي لمصر، بالإضافة إلى التدريب الميداني والجلسات العملية داخل المتحف.

وقالت أميرة الديب، مدير إدارة التطوير المهني، خلال بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه: "كان تطوير الشهادة المهنية للمرشدين السياحيين تجربة ثرية تضمنت شهورًا من التعاون مع خبراء المتحف المصري الكبير. وخلال هذه العملية، أجرينا دراسة متعمقة لمجال الإرشاد السياحي المهني وحددنا الفجوات الرئيسية في الأداء ومتطلبات السوق. ومن خلال تحليل هذه الاحتياجات، تمكنا من تصميم برنامج شامل يتجاوز حدود التعليم التقليدي داخل الفصول الدراسية".

برنامج ورشة التصوير الفوتوغرافي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

بالإضافة إلى تدريب مرشدي السياحة، يتضمن البرنامج ورشة التصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول التابعة لكلية التعليم المستمر، والتي توفر للمشاركين تقنيات التصوير الفوتوغرافي لتوثيق التاريخ بعدساتهم. تعزز هذه الورشة قدرتهم على التقاط ومشاركة المعالم التاريخية والحديثة لمصر من خلال سرد بصري مؤثر، كما تسلط الضوء على التصميم المعماري المبهر للمتحف.

كما يشمل البرنامج أيضًا فرص تدريب حصرية لدى أبرز شركات السياحة في مصر، مما يتيح للطلاب تطبيق مهارات الإرشاد السياحي في بيئات عملية.

وأضافت الديب: "لقد صممنا منهجًا لا يغطي فقط مهارات الإرشاد الأساسية، ولكنه يدمج المشاركين أيضًا في التراث الثقافي والتاريخي الغني لمصر، مما يضمن لهم تجربة مباشرة في بيئة عالمية المستوى".

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