تعرف على جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 ومواعيد امتحانات جميع الصفوف الدراسية، بدءًا من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة والدبلومات الفنية، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة موعد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 ومواعيد امتحانات الترم الثاني بدءً من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي وفقًا للمواعيد الرسمية.

موعد جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

من المقرر أن يبدأ جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 يوم 24 يونيو وتستمر حتى 29 يونيو من العام الحالي، حيث ستعلن مديريات التربية والتعليم وفقًا لكل محافظة الجدول الرسمي.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

وتستعد مديريات التربية والتعليم إعلان جدول امتحانات الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2025 ومواعيد المواد التي سيؤديها طلاب أولى ثانوي خلال شهر مايو القادم من العام الحالي، وفقًا لما حددته وزارة التربية والتعليم.

مواعيد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل

تبدأ امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الابتدائي في التقييم المبدئي يوم الأحد 11 مايو وينتهي الخميس 15 مايو 2025، أما التقييم النهائي يبدأ يوم الأحد 18 مايو وينتهي الخميس 22 مايو 2025.

وتبدأ امتحانات الترم الثاني للمواد غير المضافة للمجموع للصف الثالث الابتدائى حتى الصف الثاني الثانوي يوم 18 مايو 2025، أما الامتحانات النهائية ستبدأ يوم 24 مايو وتستمر حتى 29 مايو 2025.

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 نهايم العام الدراسي الترم الثاني يوم السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، حيث حددت الوزارة موعد امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين، والتي وستنطلق يوم الأحد 3 أغسطس 2025.

موعد امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم 15 يونيو وتستمر حتى يوم 10 يوليو من العام الحالي، أما امتحانات الدبلومات الفنية 2025 تبدأ يوم 31 مايو.

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