جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2025.. باقي أيام قليلة على الترم الأول

جدول امتحانات الصف الاول الثانوي 2025.. من أكثر ما يشغل محركات البحث المختلفة خلال الساعات القليلة الماضية من قبل طلاب الصف الاول الثانوي وأولياء امورهم، للتعرف على التفاصيل.

وفيما يلي سيعرض لكم من خلال موقعنا الموجز امتحانات الصف الاول الثانوي 2025.

امتحانات الصف الاول الثانوي 2025

وأوضحت مديريات التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الاول الثانوي 2025 في المحافظات، كالآتي:

جدول امتحانات أولى ثانوي في محافظة الإسكندرية

- يوم السبت 11 يناير 2025: اللغة العربية

- الأحد 12 يناير 2025: اللغة الأجنبية

- الاثنين 13 يناير 2025: الرياضيات

- الثلاثاء 14 يناير 2025: التاريخ

- الأربعاء 15 يناير 2025: العلوم المتكاملة

- الخميس 16 يناير 2025: الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات أولى ثانوي في محافظة أسيوط

- يوم السبت 11 يناير 2025: اللغة العربية

- الأحد 12 يناير 2025: اللغة الأجنبية

- الاثنين 13 يناير 2025: الرياضيات

- الثلاثاء 14يناير 2025: العلوم المتكاملة

- الأربعاء 15 يناير 2025: التاريخ

- الخميس 16 يناير 2025: فلسفة ومنطق

جدول امتحانات أولى ثانوي في محافظة دمياط

- السبت 11 يناير 2025: مادة اللغة العربية

- الأحد 12 يناير 2025: مادة التاريخ

- الاثنين 13 يناير 2025: مادة اللغة الأجنبية الأولى

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: مادة العلوم المتكاملة

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: مادة الرياضيات

- يوم الخميس 16 يناير 2025: الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات أولى ثانوي في محافظة الدقهلية

- السبت 11 يناير 2025: مادة اللغة الأجنبية

- الأحد 12 يناير 2025: مادة العلوم المتكاملة

- الاثنين 13 يناير 2025: مادة التاريخ

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: مادة الرياضيات

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: مادة اللغة العربية

- يوم الخميس 16 يناير 2025: فلسفة ومنطق

جدول امتحانات أولى ثانوي في محافظة القليوبية

- السبت 11 يناير 2025: مادة اللغة العربية

- الأحد 12 يناير 2025: مادة الرياضيات

- الاثنين 13 يناير 2025: مادة اللغة الأجنبية الأولى

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: مادة العلوم المتكاملة

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: مادة فلسفة

- يوم الخميس 16 يناير 2025: التاريخ

جدول امتحانات أولى ثانوي في محافظة الشرقية

- السبت 11 يناير 2025: مادة الفلسفة والمنطق

- الأحد 12 يناير 2025: مادة علوم متكاملة

- الاثنين 13 يناير 2025: مادة اللغة الأجنبية الأولى

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: مادة الرياضيات

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: مادة لغة عربية

- يوم الخميس 16 يناير 2025: مادة التاريخ

جدول امتحانات أولى ثانوي في محافظة القاهرة

- السبت 11 يناير 2025: مادة اللغة الأجنبية الأولى

- الأحد 12 يناير 2025: مادة الرياضيات

- الاثنين 13 يناير 2025: مادة التاريخ

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: مادة اللغة العربية

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: مادة علوم متكاملة

- يوم الخميس 16 يناير 2025: فلسفة ومنطق

جدول امتحانات أولى ثانوي في محافظة سوهاج

- السبت 11 يناير 2025: مادة اللغة الإنجليزية

- الأحد 12 يناير 2025: مادة علوم متكاملة

- الاثنين 13 يناير 2025: مادة رياضيات

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: مادة تاريخ

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: مادة اللغة العربية

- يوم الخميس 16 يناير 2025: مادة الفلسفة والمنطق

جدول امتحانات أولى ثانوي في محافظة الغربية

- السبت 11 يناير 2025: مادة اللغة العربية

- الأحد 12 يناير 2025: مادة اللغة الأجنبية الأولى

- الاثنين 13 يناير 2025: مادة الرياضيات

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: مادة التاريخ

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: مادة الفلسفة والمنطق

- يوم الخميس 16 يناير 2025: علوم متكاملة

جدول امتحانات أولى ثانوي في محافظة بني سويف

- السبت 11 يناير 2025: مادة العلوم المتكاملة

- الأحد 12 يناير 2025: مادة اللغة العربية

- الاثنين 13 يناير 2025: مادة التاريخ

- يوم الثلاثاء 14 يناير 2025: مادة اللغة الأجنبية

- يوم الأربعاء 15 يناير 2025: مادة فلسفة

- يوم الخميس 16 يناير 2025: رياضيات

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