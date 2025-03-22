التعليم تحدد مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم تفاصيل مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة وفق النظام الجديد 2025 والذي طبق على طلاب الصف الثالث الثانوي خلال شهر أغسطس الماضي.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2025 لطلاب الصف الثالث الثانوي لندريب على طريقة حل الامتحان.

مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة

تفاصيل مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة

يتكون مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة من 46 سؤالًا موزعة كالتالي:

سؤالان مقاليان، لكل منهما درجتان.

12 سؤالًا من الاختيار من متعدد، لكل سؤال درجتان.

32 سؤالًا من الاختيار من متعدد، لكل سؤال درجة واحدة.

رابط مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة

أتاحت وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة 2025 لمعرفة مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة وطريقة حلها، بالإضافة إلى أن الاسئلة الخاصة يها مشابها للامتحانات النهائية ويمكن الحصول على هذه النماذج من هنا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2025

اعتمد وزير التربية والتعليم جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 رسميا للنظامين الجديد والقديم، حيث تم إعداد الامتحانات لضمان منح الطلاب فترات كافية للمراجعة بين المواد، مما يساعد في تحسين أدائهم خلال الامتحانات.

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2025

تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الأول يوم الأحد 15 يونيو 2025، كما تُعقد امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين يوم السبت 16 أغسطس 2025.

مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة

الفئات المؤهلة لدخول امتحانات الثانوية العامة 2025

الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024-2025.

الطلاب الذين أنهوا الصف الثاني الثانوي في سنوات سابقة ولم يسبق لهم دخول الامتحانات.

الفئات بالنظام القديم

الطلاب الذين لم يتقدموا للامتحانات في الأعوام الماضية ولم يتم إسقاط قيدهم.

الطلاب الراسبون الذين لم يستنفدوا عدد مرات الرسوب المسموح بها.

الفئات بالنظام الجديد

طلاب الصف الثالث الثانوي المسجلون للعام الدراسي 2024-2025.

الطلاب المنتقلون من الصف الثاني الثانوي في المدارس الحكومية والخاصة والرياضية، بشرط تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 85%.

الطلاب الذين أُسقط قيدهم لأسباب قهرية وفقًا للقرار الوزاري رقم 237 لسنة 2004.

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رابط موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على التقييمات الأسبوعية 2025