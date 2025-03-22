مواعيد امتحانات شهر أبريل لصفوف النقل بالعام الحالي 2025

امتحانات صفوف النقل.. ارتفع البحث حول تفاصيل امتحانات شهر إبريل في العام الحالي 2025 لصفوف النقل بناءً على الخطة الدراسية، على محركات جوجل وذلك من قبل عدد من أولياء الأمور وطلاب صفوف النقل، فقد كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل امتحانات شهر إبريل القادم 2025 لصفوف النقل، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الدراسية المعتمدة للفصل الدراسي الثاني، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

تفاصيل جديدة بشأن امتحانات صفوف النقل

امتحانات شهر أبريل 2025

بناءً على الخطة الدراسية التي وضعتها الوزارة، تشرع امتحانات شهر إبريل في العام الحالي 2025 يوم الثلاثاء الموافق 22 إبريل وتستمر حتى يوم الأربعاء 30 إبريل 2025، وتغطي هذه الاختبارات كل الصفوف الدراسية بداية من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، وذلك مع استثناء طلاب الشهادة الإعدادية الذين سوف تكون لهم جداول امتحانية خاصة تكشف في وقت لاحق.

آليات تنفيذ الإمتحانات

تعتمد الإمتحانات على المناهج الدراسية التي تمت دراستها خلال الأسابيع من يوم الخامس وحتى الحادي عشر من الفصل الدراسي الثاني، وتُجرى داخل الفصول الدراسية وذلك تحت إشراف المعلمين، مع متابعة دقيقة من قبل إدارات المدارس بهدف ضمان تطبيق الإجراءات المحددة من قبل الوزارة.

الإمتحانات حسب المرحلة الدراسية

يخضع طلاب الصفوف الأول والثاني الابتدائي لنظام التقييم المستمر، حيث سيتم إجراء التقييم الأولي في الفترة من الأحد 11 مايو حتى الخميس 15 مايو 2025، بينما سيتم التقييم الختامي في الفترة من الأحد 18 مايو حتى الخميس 22 مايو 2025.

وبالنسبة لطلاب الصفوف من الثالث الإبتدائي وحتى الثاني الإعدادي، سوف تعقد اختبارات المواد غير المضافة للمجموع يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، ولكن تبدأ امتحانات المواد الأساسية من يوم السبت الموافق 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025.

أما بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية، فتنطلق امتحاناتهم يوم السبت الموافق 24 مايو 2025 وتستمر حتى يوم الخميس 29 مايو 2025، حيث تم إعداد الجدول كي يمنح الطلاب الفرصة الكافية للإستعداد الجيد.

مواعيد امتحانات صفوف النقل 2025

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