موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، ولهذا ارتفعت معدلات البحث حول تلك الكلمات البحثية خلال الأيام الماضية.

وبناءً على ذلك يرغب العديد من الطلاب في معرفة موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 ولهذا فإن الموجز ينشر التفاصيل.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

وعن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 فمن المقرر أن تبدأ الامتحانات في المواعيد التالية:

* تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2025 يوم الأحد 15 يونيو 2025 وتستمر حتى الخميس 10 يوليو 2025 في كل المحافظات

وأكدت الوزارة على أن موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 يشمل كلا النظامين، النظام الجديد والنظام القديم.

جدول امتحانات تالته ثانوي 2025 النظام الجديد

حددت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات تالته ثانوي 2025 لطلاب الشعبة العلمية والأدبية لطلاب الثانوية العامة ويشمل النظام الجديد كالتالي:

جدول امتحانات شعبة علمي علوم

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو الفيزياء.

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو الكيمياء.

الخميس 10 يوليو الأحياء.

جدول امتحانات شعبة علمي رياضة

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو الفيزياء.

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو الكيمياء.

الأحد 6 يوليو الرياضيات البحتة.

الخميس 10 يوليو الرياضيات التطبيقية.

جدول امتحانات الشعبة الأدبية

الأحد 15 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

الثلاثاء 17 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 22 يونيو اللغة العربية.

الخميس 26 يونيو التاريخ.

الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

الخميس 3 يوليو الجغرافيا.

الخميس 10 يوليو الإحصاء.

وإليكم نصائح للطلاب قبل موعد امتحانات الثانوية العامة 2025 وهي كالتالي:

* البدء في الاستعداد المبكر للامتحانات.

* تنظيم الوقت والمذاكرة بشكل جيد.

* الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة.

* مراجعة المواد الدراسية بانتظام.

* التركيز على فهم المواد الدراسية بدلًا من الحفظ فقط.

* الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط.

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