الطلاب المسموح لهم أداء امتحانات الثانوية العامة 2025.. تعرف عليهم

الطلاب المسموح لهم أداء امتحانات الثانوية العامة 2025.. كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الثانوية العامة 2025 وفقًا للنظام القديم.

يأتي هذا الإعلان في إطار تنظيم الوزارة لعملية الامتحانات، حيث تحدد شروطًا معينة للطلاب الذين يحق لهم التقدم للامتحانات بناءً على أوضاعهم الدراسية المختلفة.

في هذا التقرير، يعرض لكم موقع الموجز أبرز التفاصيل حول الطلاب المسموح لهم أداء امتحانات الثانوية العامة 2025.

الطلاب المسموح لهم أداء امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت الوزارة فئات معينة يمكنها التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 وفقًا للنظام القديم، وتتمثل هذه الفئات في:

الطلاب الراسبون في الصف الثالث الثانوي

يمكن للطلاب الذين رسبوا في الصف الثالث الثانوي ولم يستنفذوا مرات الرسوب المسموح بها قانونًا التقدم للامتحانات وفقًا للنظام القديم.

ومن المهم أن يكون هؤلاء الطلاب قد استوفوا شروط عدد مرات الرسوب المسموح بها قانونًا ليتمكنوا من دخول الامتحانات مرة أخرى.

الطلاب المتغيبون عن الامتحان

يُسمح للطلاب الذين تغيبوا عن أداء الامتحان في جميع المواد ولم يتم إسقاط قيدهم التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

ولكن يجب أن يكونوا قد تغيبوا عن الامتحان لسبب مقبول ولم يتم استبعادهم من النظام.

شروط التقدم للامتحان للطلاب المنتظمين والمنازل

الطلاب المنتظمون

يسمح للطلاب المنتظمين بالتقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين، كما يمكنهم التقدم للامتحان كطلاب منازل لمدة عامين.

وفي حال كانت ظروف الطالب تتطلب التقدم كطالب منازل، يمكنه الاستفادة من ذلك في إطار هذه المدة.

طلاب المنازل

يُسمح لطلاب المنازل بالتقدم للامتحان لمدة 4 أعوام على نظام المنازل.

ويعتبر هذا فرصة للطلاب الذين لا يستطيعون التواجد داخل المدارس لأداء الامتحانات بشكل منتظم، سواء لأسباب صحية أو اجتماعية أو تعليمية.

القيود على التقديم للامتحانات

الطلاب الراسبون

لا يُسمح للطلاب الراسبين بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة إلا في المواد التي رسبوا فيها أو تغيبوا عنها فقط. وهذه قاعدة تهدف إلى عدم منح الطلاب فرصة لإعادة التقديم في مواد نجحوا فيها بالفعل.

الطلاب الناجحون

لا يُسمح للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة بالتقدم للامتحانات مرة أخرى للحصول على الشهادة، ويعد هذا جزءًا من التنظيم الذي يضمن عدم تكرار الامتحانات في نفس المواد.

الطلاب الذين استنفذوا مرات الرسوب

الطلاب الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب المسموح بها (4 أعوام) لا يمكنهم أداء امتحانات الثانوية العامة مرة أخرى للحصول عليها، إلا إذا كانوا قد أتموا دراسة المواد المقررة عليهم في العام الدراسي 2024/2025.

الطلاب الذين أتموا دراسة المواد للعام الدراسي 2024/2025

بناءً على هذه القواعد، يُسمح للطلاب الذين أتموا دراسة جميع المواد المقررة في الصف الثالث الثانوي لعام 2024/2025 بالتقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 في جميع المواد.

وسيتم احتساب الدرجات الفعلية التي حصل عليها الطالب في امتحان هذه المواد لشعبيتيها العلمية والأدبية.

توفر وزارة التربية والتعليم فرصًا محددة للطلاب الذين يدرسون وفقًا للنظام القديم، بحيث يضمن لهم النظام المساواة في الفرص للترشح للامتحانات بناءً على وضعهم الأكاديمي.

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