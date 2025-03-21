ازدادت محركات البحث عن نماذج امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2025 بالتزامن مع انطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي، حيث يسعى الطلاب وأولياء الأمور للحصول على النماذج الاسترشادية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل للحصول على نماذج امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثاني 2025 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على النماذج الاسترشادية للتدريب على الامتحانات النهائية.

نماذج امتحانات الشهادة الابتدائية

رابط نماذج امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثاني

أتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثاني في جميع المواد الدراسية عبر موقعها الإلكتروني من هنــــــا وذلك بهدف تدريب الطلاب على شكل ونظام الامتحانات، مما يساعدهم على الاستعداد بشكل أفضل لاختبارات نهاية العام.

تحميل نماذج امتحانات الشهادة الابتدائية

يمكن تحميل نماذج امتحانات الشهادة الابتدائية الترم الثاني بطريقة أخرى من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر بوابة التعليم الإلكتروني من هنــــــــــا اختيار قسم النماذج الاسترشادية اختيار الصف السادس الابتدائي تحديد المادة الدراسية التي يرغب الطالب في تحميل نماذجها. النقر على زر التحميل لحفظ الملفات على الهاتف أو الكمبيوتر، بحيث يمكن مراجعتها بسهولة.

نماذج امتحانات الشهادة الابتدائية

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الثاني لطلاب صفوف النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي يوم 24 يونيو وتستمر حتى يوم 29 يونيو من العام الحالي.

ضوابط امتحانات نهاية العام الدراسي

وجهت المديريات التعليمية عدة تعليمات لضمان سيرضوابط امتحانات نهاية العام الدراسي

، ومنها:

ضرورة حضور الطلاب إلى اللجان قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ.

عدم الدخول إلى اللجنة قبل دق الجرس والالتزام بالوقت المحدد.

عدم التأخر عن موعد الامتحان، حيث يمنع دخول الطلاب بعد بدء الاختبار.

عدم الكتابة على الجدران أو المقاعد، والتزام الهدوء داخل اللجنة.

حظر استخدام أي وسائل غش، حيث يؤدي ذلك إلى المساءلة القانونية.

عدم اصطحاب الكتب أو المذكرات الخاصة بالمادة التي يُمتحن فيها الطالب.

منع إدخال أي أدوات حادة أو أسلحة داخل لجان الامتحانات.

الالتزام بالمقعد المخصص للطالب داخل اللجنة طوال فترة الامتحان.

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