تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2025.. اعرف الخطوات والاوراق المطلوبة| تفاصيل

الدبلومات الفنية 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التسجيل لاستمارة الدبلومات الفنية 2025 لجميع طلاب التعليم الفني في كافة التخصصات، سواء كانت صناعية أو تجارية أو زراعية أو فندقية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين الطلاب من إتمام كافة إجراءات التقديم لامتحانات نهاية العام الدراسي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية خطوات التسجيل في استمارة الدبلومات الفنية 2025.

خطوات التسجيل في استمارة الدبلومات الفنية 2025

لإتمام عملية التسجيل، يجب على الطلاب اتباع الخطوات التالية:

1. زيارة الرابط الرسمي للتسجيل:

على الطلاب الدخول إلى الموقع الرسمي المخصص لتسجيل استمارة الدبلومات الفنية عبر الرابط الإلكتروني، من هنا.

2. إدخال البيانات الشخصية:

يتعين على الطلاب إدخال بياناتهم الشخصية كما هي مسجلة في بطاقة الرقم القومي، والتي تشمل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد، والجنسية.

3. تحديد بيانات المدرسة والتخصص:

يجب على الطلاب إدخال اسم المدرسة التي يدرسون بها، وتحديد التخصص الذي ينتمون إليه، مثل الصناعي، التجاري، الزراعي أو الفندقي.

4. استخدام الرقم السري:

يجب إدخال الرقم السري المخصص الذي يتم الحصول عليه من المدرسة لضمان إتمام التسجيل بشكل صحيح.

5. رفع الصورة الشخصية:

على الطالب رفع صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء، مع التأكد من جودتها وصحتها.

6. مراجعة البيانات:

يُنصح الطلاب بمراجعة جميع البيانات المدخلة للتأكد من صحتها قبل تأكيد التسجيل النهائي.

7. طباعة الاستمارة:

بعد إتمام التسجيل، يجب على الطالب طباعة الاستمارة وتوقيعها ثم تقديمها إلى المدرسة.

الدبلومات الفنية

المستندات المطلوبة للتسجيل في استمارة الدبلومات الفنية

لإتمام عملية التسجيل بنجاح، يجب على الطلاب تجهيز المستندات التالية:

صورة من بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد الإلكترونية.

إيصال سداد رسوم التسجيل.

صورة شخصية حديثة.

إقرار ولي الأمر موقعًا.

دوسيه بلاستيك لحفظ الأوراق.

6 صور شخصية حديثة.

إيصال سداد رسم الامتحان.

نسخة مطبوعة من الاستمارة الإلكترونية.

إقرار ولي الأمر بعدم تسجيل الطالب في أي نوعية تعليمية أخرى.

طابع دعم مشروعات بقيمة 10 جنيهات وطابع مهن تعليمية.

صور من بطاقة الطالب وولي الأمر مع رقم الهاتف.

يعد التسجيل في استمارة الدبلومات الفنية خطوة أساسية للطلاب لضمان مشاركتهم في امتحانات نهاية العام الدراسي، ويجب الالتزام بتقديم جميع المستندات المطلوبة لتجنب أي مشاكل في قبول التسجيل.

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