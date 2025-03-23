رابط تحديث دخول امتحانات نهاية العام لـ 4 مراحل دراسية.. من هنا

أتاحت وزارة التربية والتعليم تحديث بيانات دخول امتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025 لطلاب أربع مراحل دراسية عبر موقعها الإلكتروني.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل الكاملة لمعرفة طريقة تحديث بيانات دخول امتحانات نهاية العام الدراسي لاربع مراحل دراسية وهم كالتالي:

امتحانات نهاية العام

رابط التقدم في امتحانات نهاية العام الدراسي 2025

يمكن لطلاب الشهادة الفنية بجميع تخصصاتها “الصناعي، الزراعي، الفندقي، والتجاري”، وطلاب الشهادة الإعدادية، بالإضافة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، تسجيل بياناتهم عبر الرابط هنا لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2025.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي

أعلنت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 لجميع المراحل التعليمية، وفقا للخريطى الزمنية للعام الدراسي والتي جاءت كالتالي:

11 مايو 2025 التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي.

18 مايو 2025 التقييم النهائي للصفين الأول والثاني الابتدائي، وامتحانات المواد خارج المجموع لصفوف النقل.

24 مايو 2025 انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل.

31 مايو 2025 بدء امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

15 يونيو 2025 انطلاق امتحانات الثانوية العامة.

26 يوليو 2025 امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

3 أغسطس 2025 امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية.

امتحانات نهاية العام

ضوابط امتحانات نهاية العام الدراسي 2025

وفي هذا السياق، حددت المديريات التعليمية استعداداتها لاداء امتحانات نهاية العام الدراسي 2025 لطلاب الشهادة الإعدادية، مع تطبيق عدد من الإجراءات لضمان سير الامتحانات بسلاسة، أبرزها:

وضع باركود على أوراق الأسئلة لكل لجنة امتحانية.

تغليف كل ورقة امتحانية في كيس مُعتم لا يُفتح إلا داخل اللجنة من قبل الملاحظين.

توقيع الملاحظين على محضر فتح المظاريف، مع تسجيل توقيت الفتح وتاريخ اليوم واسم المادة.

منع دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان، سواء للطلاب أو المعلمين.

تنظيم مسارات توزيع أوراق الأسئلة لضمان وصولها إلى اللجان في الوقت المناسب، مع فتح المظاريف قبل الامتحان بخمس دقائق فقط.

التأكيد على عدم مشاركة معلم المادة في أعمال المراقبة خلال امتحان مادته، على أن يكون احتياطيًا في ذلك اليوم.

الاستعانة بمعلمي المرحلتين الإعدادية والثانوية، واستكمال الأعداد من معلمي المرحلة الابتدائية في أعمال الملاحظة.

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