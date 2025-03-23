امتحانات الثانوية العامة 2025 بعد التعديلات الجديدة.. اعرف التفاصيل

امتحانات الثانوية العامة.. تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإطلاق نظام امتحانات الثانوية العامة 2025، وسط سلسلة من التعديلات التي تهدف إلى تحسين آلية التقييم والتركيز على قياس قدرة الطلاب على الفهم والاستيعاب بدلاً من الحفظ والتلقين التقليدي.

هذه التعديلات تأتي في إطار تطوير شامل لمنظومة التعليم، لضمان تحقيق العدالة بين الطلاب في مختلف أنحاء الجمهورية، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية تفاصيل امتحانات الثانوية العامة بعد التعديلات الجديدة.

امتحانات الثانوية العامة 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد نماذج استرشادية ل امتحانات الثانوية العامة، والتي ستوضح شكل الأسئلة وطريقة توزيع الدرجات. هذا الإجراء يهدف إلى مساعدة الطلاب في الاستعداد بشكل أفضل، كما شددت الوزارة على ضرورة تطبيق معايير دقيقة في اختيار رؤساء اللجان والمراقبين، لضمان نزاهة الامتحانات وانضباطها.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة لكل مادة

تشمل امتحانات الثانوية العامة لعام 2025 مزيجًا من الأسئلة الاختيارية والأسئلة المقالية، كما تم تحديد المواصفات الخاصة بكل مادة على النحو التالي:

اللغة العربية: 55 سؤالًا (4 مقالية و51 اختيار من متعدد) بإجمالي 80 درجة. اللغة الإنجليزية: 42 سؤالًا (3 مقالية و39 اختيار من متعدد). اللغة الفرنسية: 42 سؤالًا (3 مقالية و39 اختيار من متعدد). اللغة الألمانية: 37 سؤالًا (3 مقالية و34 اختيار من متعدد). التاريخ: 46 سؤالًا (44 اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان). الجغرافيا: 42 سؤالًا (3 مقالية و39 اختيار من متعدد). الفيزياء: 46 سؤالًا (44 اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان). الكيمياء: 46 سؤالًا (44 اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان). الأحياء: 46 سؤالًا (32 اختيار من متعدد و14 بدرجات متفاوتة، بالإضافة إلى 3 مقالية). الرياضيات التطبيقية: 20 سؤالًا فقط بدلًا من 40، بحيث توزع درجات الأسئلة بالتساوي. الإحصاء: 35 سؤالًا (33 اختيار من متعدد وسؤالان مقاليان) بإجمالي 60 درجة.

الثانوية العامة 2025

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت الوزارة موعد انطلاق امتحانات الدور الأول في 14 يونيو 2025، بينما يبدأ امتحان الدور الثاني في 16 أغسطس 2025.

الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الثانوية العامة

تتضمن الفئات المسموح لها بأداء امتحانات الثانوية العامة:

الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024-2025.

الطلاب الذين نجحوا في الصف الثاني الثانوي ولم يتقدموا للامتحانات في الأعوام السابقة.

تسعى الوزارة من خلال هذه التعديلات إلى تحسين جودة التعليم وضمان أن تكون امتحانات الثانوية العامة أكثر عدلاً ودقة في قياس قدرات الطلاب.

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