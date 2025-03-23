شكل البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025 لن يُطبق بشكل عام، بل يتوقف الأمر على قرار كل محافظ وفقًا لظروف المحافظة.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل حول نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحانات ستُعقد يو 31 مايو من العام الحالي كما هو معتاد دون أي تغييرات إلا بقرار رسمي.

امتحانات الشهادة الإعدادية

ما هو نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية ؟

نظام نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 هو دمج ورقة الأسئلة مع كراسة الإجابة، للحد من الغش وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

ضوابط نظام البوكليت

شددت وزارة التربية والتعليم بضرورة الالتزام بالإجراءات التالية لتطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية 2025.

وضع باركود على أوراق الأسئلة لكل لجنة سير.

تغليف أوراق الامتحانات في مظاريف محكمة لا تُفتح إلا داخل اللجان.

منع دخول الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان.

تنظيم عملية توزيع أوراق الأسئلة وضمان وصولها في الوقت المحدد.

الالتزام بالسرية التامة في عملية رصد الدرجات واعتماد النتائج رسميًا من المحافظ.

امتحانات الشهادة الإعدادية

ضوابط امتحانات الشهادة الإعدادية 2025

وضعت وزارة التربية والتعليم عدة ضوابط لضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 بكفاءة، من بينها:

تغطية أسئلة الامتحانات للمناهج التي تم تدريسها خلال الفصل الدراسي الثاني.

تجنب الأسئلة ذات الطابع السياسي أو الحزبي.

إمكانية تطبيق نظام البوكليت وفقًا لظروف كل مديرية تعليمية.

موعد امتحانات الترم الثاني 2025

تنطلق امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، في الفترة من السبت 24 مايو وحتى الخميس 29 مايو 2025.

أما طلاب الشهادة الإعدادية، فمن المقرر أن تبدأ امتحاناتهم للترم الثاني يوم السبت 31 مايو وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025.

وتبدأ امتحانات شهر إبريل 2025 يوم الثلاثاء 22 حتى الأربعاء 30 أبريل 2025، ليشمل المقررات الدراسية من الأسبوع الخامس وحتى الأسبوع الحادي عشر حيث ستُجرى التقييمات الأسبوعية بشكل منتظم وفق الجداول المحددة.

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