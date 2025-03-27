نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظام الجديد

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025.. أتاحت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثالث الثانوي النماذج الاسترشادية للثانوية العامة والتي تشمل 12 مادة دراسية، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، حيث وفرت نموذجين لكل مادة لمساعدة الطلاب في التحضير للامتحانات.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025 لطلاب الصف الثالث الثانوي وهي النماذج الاسترشادية التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم للطلاب لحلها والتدريب عليها.

رابط نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025

تحمل نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025 مواصفات الامتحانات وطريقة توزيعها بالإضافة إلى وجود اسئلة مشابهه لما سيأتي في امتحانات الصف الثالث الثانوي العام ويمكن للطلاب الوصول إلى النماذج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنــــــــــــــا .

نماذج امتحانات الثانوية العامة

مواد نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025

تتضمن نماذج امتحانات الثانوية العامة 2025 المتوفرة حتى الآن المواد لطلاب الصف الثالث الثانوي العام للغات والعربي كالتالي:

اللغة العربية

الكيمياء Chemistry

اللغة الإنجليزية

الإحصاء Statistics

الفيزياء (Physic

اللغة الألمانية

الجغرافيا

الرياضيات التطبيقية

الأحياء

موعد حل النماذج الاسترشادية 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تقديم حلول النماذج الاسترشادية للصف الثالث الثانوي عبر قناة "مدرستنا 3"، حيث يتم بثها يوميًا في الساعة العاشرة مساءً، مع إعادة الحلقات في العاشرة صباحًا من اليوم التالي، بمشاركة نخبة من المعلمين المتخصصين.

موعد امتحانات الثانوية العامة 2025

حددت وزارة التربية والتعليم رسميًا موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025 ليكون في 15 يونيو بدلاً من 14 يونيو، وتستمر حتى 10 يوليو، بينما تبدأ امتحانات الدور الثاني في أغسطس 2025.

نماذج امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة للنظام الجديد

شعبة علمي علوم

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية الأحد 22 يونيو: اللغة العربية الخميس 26 يونيو: الفيزياء الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى الخميس 3 يوليو: الكيمياء الخميس 10 يوليو: الأحياء

شعبة علمي رياضة

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية الأحد 22 يونيو: اللغة العربية الخميس 26 يونيو: الفيزياء الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى الخميس 3 يوليو: الكيمياء الأحد 6 يوليو: الرياضيات البحتة الخميس 10 يوليو: الرياضيات التطبيقية

الشعبة الأدبية

الأحد 15 يونيو: التربية الدينية والتربية الوطنية الثلاثاء 17 يونيو: اللغة الأجنبية الثانية الأحد 22 يونيو: اللغة العربية الخميس 26 يونيو: التاريخ الأحد 29 يونيو: اللغة الأجنبية الأولى الخميس 3 يوليو: الجغرافيا الخميس 10 يوليو: الإحصاء

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