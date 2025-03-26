الآن رابط تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025.. والشروط

تزايد البحث على الرابط الرسمي لـ تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025 خاصةً مع اقتراب موعد فتح باب القبول، حيث يُعد المعهد من أبرز المؤسسات التعليمية التابعة للقوات المسلحة المصرية، التي تساهم في تدريب وتأهيل الأفراد للعمل ضمن صفوف الجيش المصري.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025 والرابط الرسمي، بالإضافة إلى معرفة الموعد المحدد للتقديم.

معهد ضباط الصف المعلمين

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025

من المتوقع أن يبدأ تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025 خلال شهري مارس وإبريل من العام الجاري، وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية، حيث سيتم إتاحة استمارة التسجيل الإلكتروني للمتقدمين المهتمين بالالتحاق بالمعهد.

لينك تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2025

للتقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2025 يجب على الراغبين اتباع الخطوات التالية عبر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية من هنــــــا .

اختيار قسم "تسجيل بيانات المتطوع" من بين الخيارات المتاحة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة لها.

مراجعة البيانات والتأكد من صحتها قبل إرسالها.

تحميل نموذج التسجيل وطباعته والاحتفاظ به لاستخدامه لاحقًا.

شروط معهد ضباط الصف المعلمين 2025

وضعت وزارة الدفاع المصرية عددًا من الشروط الأساسية التي يجب أن يستوفيها المتقدمون في معهد ضباط الصف المعلمين 2025، وتشمل ما يلي:

الفئة العمرية يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 15 و25 عامًا عند التقديم.

الجنسية يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن والدين مصريين.

الطول يجب ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم.

معهد ضباط الصف المعلمين

عدم الفصل السابق:لا يُسمح بالتقديم للمتقدمين الذين سبق فصلهم من أي معهد عسكري.

الحالة الاجتماعية يشترط أن يكون المتقدم أعزبًا، ولا يُسمح له بالزواج خلال فترة التدريب.

التحصيل الدراسي يجب ألا يقل مجموع المتقدم عن 60% في الشهادة الإعدادية.

اللياقة البدنية والطبية يجب أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا وبدنيًا، وأن يجتاز جميع الاختبارات والفحوص الطبية.

السلوك الشخصي يشترط أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك، ولم يصدر بحقه أي أحكام جنائية.

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