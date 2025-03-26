إلغاء تقييمات الأسبوع الثامن لطلاب الثانوية العامة ولجميع المراحل الدراسية

إلغاء تقييمات الأسبوع الثامن 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم موقفها الرسمي بشأن المتداول حول إلغاء أسئلة التقييمات والأداءات المنزلية والصفية للأسبوع الثامن لطلاب الثانوية العامة في جميع المراحل التعليمية من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي الترم الثاني.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل الكاملة إلغاء تقييمات الأسبوع الثامن لطلاب الثانوية العامة 2025 من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي والتي أثارت جدلًا للطلاب وأولياء أمورهم.

إلغاء تقييمات الأسبوع الثامن

حقيقة إلغاء تقييمات الأسبوع الثامن

أكدت وزارة التربية والتعليم رسميًا إلغاء أسئلة تقييمات الأسبوع الثامن والمنزلية والصفية لجميع طلاب المرحلة الثانوية، ابتداءً من الصف الأول الثانوي وحتى الصف الثالث الثانوي، على أن يُستأنف العمل بالتقييمات بدايةً من الأسبوع التاسع، الذي يبدأ في 5 أبريل المقبل، نظرًا لتوافقها مع مواعيد عيد الفطر المبارك.

تفاصيل إلغاء التقييمات للمرحلة الإعدادية

وقررت وزارة التربية والتعليم إلغاء تقييمات الأسبوع الثامن لجميع طلاب المرحلة الإعدادية، من الصف الأول الإعدادي حتى الصف الثالث الإعدادي، وذلك بسبب إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تمتد لمدة أسبوع، من يوم السبت 29 مارس وحتى الجمعة 4 أبريل 2025.

إلغاء التقييمات الأسبوعية للمرحلة الابتدائية

شمل القرار أيضًا إلغاء التقييمات الأسبوعية للمرحلة الابتدائية، سواء الأداءات المنزلية أو الصفية، على أن يتم استئناف العمل بالتقييمات اعتبارًا من الأسبوع التاسع، الذي يبدأ يوم السبت 5 أبريل 2025.

إلغاء تقييمات الأسبوع الثامن

موعد عودة الدراسة والتقييمات

حددت وزارة التربية والتعليم موعد عودة الدراسة بجميع المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي 2024-2025، ليكون يوم السبت 5 أبريل المقبل، مع بدء نشر أسئلة التقييمات والأداءات الأسبوعية للمرحلة الابتدائية في اليوم ذاته.

موعد امتحانات شهر إبريل 2025

تبدأ امتحانات شهر إبريل 2025 الترم الثاني يوم 22 إبريل من العام الحالي لطلاب صفوف النقل من الصف الأول الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي، ومن المقرر أن تشمل مقررات الامتحانات ما درسه الطالب بدءًا من الفصل الدراسي الخامس.

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