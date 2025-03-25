إلغاء التقييمات الأسبوعية بالمدارس في أواخر أيام رمضان.. إيه الحكاية

آثارت أنباء إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان جدلا واسعا بين الطلاب وأولياء أمورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة "فيس بوك".

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن الأنباء التي تفيد بصدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ب إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان.

التقييمات الأسبوعية

شائعات إلغاء التقييمات الأسبوعية

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا، موضحًا أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي ب إلغاء التقييمات الأسبوعية في المدارس خلال الأسبوع الأخير من رمضان.

وشددت وزارة التربية والتعليم على استمرار تطبيق التقييمات الأسبوعية بنفس نظامها المعتاد طوال شهر رمضان دون أي تغيير أو إلغاء.

ولكن أصدرت وزارة التربية والتعليم إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك لطلاب ومعلمى المدارس وفقا لتوجيهات وزير التربية والتعليم فأن الإجازة تبدأ يوم 29 مارس وتنتهي يوم 4 إبريل 2025 ولا تشمل الإجازة إلغاء التقييمات الأسبوعية ولكن إيقافها حتى تعود الدراسة مرة أخرى.

التقييمات الأسبوعية

تحذير للمدارس بشأن التقييمات

أصدرت المدارس تحذيرات عاجلة للطلاب وأولياء الأمور، موضحة أنها تلقت تعليمات رسمية من وزارة التربية والتعليم أكدت عدم إعادة التقييمات أو الامتحانات الشهرية للطلاب المتغيبين عن المدارس.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن غياب الطلاب عن هذه التقييمات سيؤدي إلى حرمانهم من الحصول على درجات أعمال السنة كاملة، والتي تمثل 70% من التقييم النهائي، مما يؤثر بشكل كبير على نتائجهم الدراسية.

ودعت المدارس جميع الطلاب إلى الالتزام بالحضور اليومي لضمان المشاركة في التقييمات والحفاظ على درجاتهم الأكاديمية.

رابط التقييمات الأسبوعية

أتاحت وزارة التربية والتعليم بتفعيل رابط إلكتروني على موقعها الرسمي يتيح للطلاب تحميل التقييمات الأسبوعية لجميع الصفوف الدراسية من هنا.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلاب وأولياء الأمور تحميل التقييمات من خلال الرابط المتاح على موقع الوزارة.

أهمية التقييمات الأسبوعية

أكد وزير التربية والتعليم أن التقييمات الدورية تلعب دورًا أساسيًا في قياس نواتج التعلم بشكل مستمر، مضيفًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منصة إلكترونية لتحليل نتائج التقييمات إحصائيًا بشكل يومي.

وسيتيح هذا التحليل إمكانية قياس مستوى التحصيل الدراسي لكل فصل، مما يساعد على معالجة أي مشكلات تعليمية بشكل مبكر.

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