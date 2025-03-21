رابط موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على التقييمات الأسبوعية 2025

التقييمات الأسبوعية.. رابط تقييم الأسبوع السابع للصف الثالث الإبتدائي الترم الثاني 2025.. حيث أن أيام قليلة ويشرع الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثاني، وبناءً على الخريطة الزمنية المحددة من قبل وزارة التربية والتعليم، لذلك يبحث عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب عن رابط التقييمات الأسبوعية للصف الثالث الإبتدائي 2025، وذلك من أجل التعرف على الأداءات الصفية والتقييمات الأسبوعية والواجبات المنزلية لطلاب المرحلة الإبتدائية، وهذا ما يعرضه لكم موقع الموجز في السطور التالية.

رابط موقع الوزارة لمعرفة موعد التقييمات الأسبوعية

لذلك وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع بداية الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثاني رابط التقييمات الأسبوعية للصف الثالث الإبتدائي الترم الثاني 2025، من أجل متابعة مستوياتهم والتحصيل الدراسي، والتعرف أيضاً على الأداءات الصفية والتقييمات الأسبوعية.

التقييمات الأسبوعية للمرحلة الإبتدائية

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقييمات الأسبوعية للمرحلة الإبتدائية في العام الحالي 2025 الترم الثاني للأسبوع الثاني.

كما أظهرت وزارة التعليم، رابط الأداءات الصفية والتقييمات الأسبوعية لكافة المواد الدراسية لكل المرحل الإبتدائية على بوابة التعليم الإلكتروني، مشددة على استمرار التقييمات الأسبوعية في الترم الثاني مثل الفصل الدراسي الأول.

طريقة الحصول على التقييمات الأسبوعية

- أولا الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- ثم النقر على المنصات التعليمية، ثم اختيار بوابة التعليم الإلكتروني.

- وبعدها تحديد المرحلة التعليمية (الابتدائية).

- وبعد ذلك اختيار الصف الدراسي (الثالث الابتدائي).

- والآن اختيار محتوى التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية.

- وفي هذه الخطوة قم بتحديد الفصل الدراسي (الثاني).

- واختيار المادة الدراسية من أيقونة المواد.

- والضغط على أيقونة بحث، حيث سوف تظهر كافة التقييمات والأداءات الصفية والمنزلية.

- والنقر على أيقونة تحميل الملف.

- وأخيراً الضغط على علامة التحميل (Download) الموجودة أعلى الصفحة.

ماهي أهمية التقييمات الأسبوعية؟

- تتاح وسيلة فعالة بهدف متابعة أداء الطلاب من قِبل المعلمين وأولياء الأمور.

- وتخفض من التوتر والقلق لدى الطلاب، حيث توفر لهم تقييمًا مستمرًا طوال العام الدراسي.

- وتعين المعلمين على التعرف على نقاط الضعف لدى الطلاب والعمل على تعزيز مستواهم.

موعد الدراسة في شهر رمضان المبارك 2025

أظهرت الوزارة أن مواعيد الحضور والانصراف في المدارس خلال شهر رمضان المبارك 2025 سوف تشهد تعديلًا بسيطا كي يتناسب مع ظروف الطلاب والمعلمين، حيث سوف يبدأ اليوم الدراسي من الساعة 8:00 صباحًا حتى الساعة 1:30 مساءً، وذلك بدلًا من المواعيد المعتادة التي تشرع الساعة 7:30 صباحًا وتنتهي الساعة 2:00 مساءً.

وتزامنًا مع شروع امتحانات شهر مارس مع شهر رمضان المبارك، حيث قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتحديد تعديل مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2025، بحيث تشمل تغييرًا في عدد ساعات الدراسة وأوقات الحضور والانصراف طوال الشهر الفضيل.

وقررت الوزارة تقليل زمن الحصص الدراسية كي يشمل عددًا أقل من الحصص الدراسية، وذلك مع التركيز على المواد الأساسية، وذلك بهدف تقليل الضغط على الطلاب وضمان راحتهم في هذا الشهر الكريم.

التقييمات الأسبوعية للمراحل الابتدائية 2025

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