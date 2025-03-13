تعرف على مقرر شهر مارس للصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2025

مع اقتراب موعد امتحانات شهر مارس 2025، يزداد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن تفاصيل المقرر الدراسي للصف الأول الإعدادي في الترم الثاني.

يقدم لكم موقع الموجز توضيح محتوى المناهج الدراسية وتوزيع الدرجات لضمان استيعاب الطلاب لكافة الدروس المطلوبة.

تفاصيل مقرر شهر مارس 2025

حرصًا على تقديم خدمة متميزة للطلاب والمعلمين، نستعرض فيما يلي المواد الدراسية المقررة لشهر مارس للصف الأول الإعدادي وفق المنهج المحدد من وزارة التربية والتعليم.

اللغة العربية: (الوحدة الأولى: موضوع 1، موضوع 2)

اللغة الإنجليزية: (Unit 7 و Unit 8)

الرياضيات: (الوحدة 1 + الوحدة 2: الدروس من 1 إلى 3)

العلوم: (الوحدة 1 كاملة)

الدراسات الاجتماعية: (الوحدة 1 + الوحدة 2: الدروس من 1 إلى 3)

ICT: (الدروس من 1 إلى 4)

التربية الدينية الإسلامية:

الوحدة 1: العقيدة

الوحدة 1: التفسير وعلوم القرآن

توزيع درجات امتحانات شهر مارس 2025

خصصت وزارة التربية والتعليم 70 درجة لأعمال السنة خلال الفصل الدراسي الثاني، ويتم توزيعها كالتالي:

15 درجة لتقييم الشهر الأول

15 درجة لتقييم الشهر الثاني

10 درجات لكراسة الواجب

20 درجة للاختبارات الأسبوعية

10 درجات للمواظبة والسلوك

أما امتحان الفصل الدراسي النهائي، فقد خُصص له 30 درجة، على أن يتم إعادة ضبط الدرجات في نهاية الفصل الدراسي بحيث يتم قسمة المجموع على 100 وضرب الناتج في 60، لضمان التوزيع العادل للدرجات بما يعكس الأداء الفعلي للطلاب.

هدف نظام التقييم

يأتي هذا النظام بهدف تحقيق توازن بين التقييم المستمر والاختبارات النهائية، مما يسهم في تحسين المستوى الأكاديمي للطلاب وتعزيز قدراتهم التعليمية من خلال متابعة دورية لأدائهم طوال العام الدراسي.

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