حقيقة إلغاء الاختبارات الشهرية والتقييمات خلال شهر رمضان 2025

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية للمدارس في مصر، تحذر فيها من أن الطلاب الذين يتغيبون عن التقييمات والامتحانات الشهرية لن يكون بإمكانهم إعادة تلك الاختبارات، مما سيؤدي إلى فقدانهم لدرجات أعمال السنة، التي تشكل 70% من التقييم النهائي.

في هذا التقرير، يعرض لكم موقع الموجز أبرز التفاصيل.

غرامة غياب الطلاب عن التقييمات الشهرية

وفقًا للتعليمات الصادرة، فإن الطلاب المتغيبين عن التقييمات الشهرية سيخسرون الدرجات الخاصة بأعمال السنة، والتي تُعد جزءًا كبيرًا من تقييم الأداء الدراسي للطلاب.

وجاء في البيان أن غياب الطلاب عن التقييمات والاختبارات الشهرية سيحرمهم من فرصة تعويض تلك الدرجات، مما يعني أن نسبة كبيرة من التقييم النهائي ستكون مفقودة لهم.

لذا، وجهت المدارس تحذيرًا مهمًا لجميع الطلاب بضرورة الالتزام بالحضور اليومي إلى المدرسة للمشاركة في التقييمات الشهرية.

تحذير للطلاب: الالتزام بالحضور اليومي

دعت المدارس الطلاب وأولياء الأمور إلى ضرورة الحضور المنتظم والالتزام بالحضور اليومي في المدرسة لضمان المشاركة في التقييمات الشهرية.

وأوضحت الوزارة أن الطلاب الذين يتغيبون عن هذه التقييمات سيخسرون فرصة تعويض الدرجات، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على نتائجهم الدراسية بنهاية العام.

قرارات عاجلة للحد من ظاهرة التنمر في المدارس

في سياق آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مجموعة من القرارات العاجلة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 6 مارس 2025.

حيث قررت الوزارة تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع بشكل عام وعلى المدارس بشكل خاص.

تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية عن التنمر

ستخصص المدارس كلمة في الإذاعة المدرسية يوم 6 مارس 2025 للتوعية بمخاطر التنمر، والذي يُعتبر جريمة جنائية معاقب عليها قانونًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة للقضاء على التنمر في المدارس، وهو ما تم التأكيد عليه في التشريعات الوطنية مثل قانون العقوبات وقانون الطفل.

ندوات توعوية لأولياء الأمور

بالإضافة إلى ذلك، قررت الوزارة تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتعريف بمخاطر التنمر، وتوضيح كيف يمكن أن يؤثر التنمر على الأطفال في المدارس وعلى المجتمع بشكل عام.

كما سيتم التوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بأثر التنمر السلبي على المجتمع، وتأكيد كونه جريمة جنائية.

تخصيص الحصة الأولى يوم 8 مارس للحديث عن الشهيد عبد المنعم رياض

كما قررت الوزارة تخصيص الحصة الأولى يوم السبت 8 مارس 2025 للحديث عن الشهيد عبد المنعم رياض، وإبراز تضحياته ودور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن.

هذه المبادرة تهدف إلى تنمية روح الانتماء والوطنية لدى الطلاب.

عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حداد في المدارس

وفي خطوة أخرى لتعزيز الوعي الوطني، قررت وزارة التربية والتعليم عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حداد في جميع مدارس التعليم الفني خلال شهر مارس 2025.

ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز روح الانتماء لدى الطلاب وتسليط الضوء على تضحيات القوات المسلحة في حماية الوطن.

دعم الانتماء والوطنية في المدارس

تسعى وزارة التربية والتعليم من خلال هذه المبادرات إلى غرس قيم الوطنية والانتماء لدى الطلاب، فضلاً عن تعزيز التوعية بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على الأفراد والمجتمع.

هذه الإجراءات تهدف إلى خلق بيئة تعليمية صحية وآمنة لكل الطلاب، ودعمهم بالمعرفة والقيم التي تساهم في بناء مجتمع مستدام.

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