دليلك الشامل لـ تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2025 للشهادة الإعدادية

الاستمارة الإلكترونية 2025.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية لعام 2025، وذلك لطلاب الصف الثالث الإعدادي استعدادًا لخوض امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والتي ستعقد في مايو المقبل. ويعد التسجيل خطوة أساسية لضمان دخول الطلاب إلى الامتحانات، لذا يجب الالتزام بالخطوات المحددة من قبل الوزارة لتجنب أي مشكلات تؤثر على سير العملية.

وفي هذا التقرير يستعرض الموجز، كيفية تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2025 للشهادة الإعدادية؟

تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2025



أتاحت الوزارة التسجيل إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي، حيث يمكن للطلاب إدخال بياناتهم والتحقق من صحتها قبل طباعة الاستمارة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم عبر الرابط المخصص هنـــــــــا.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

الدخول إلى منصة تسجيل امتحانات الشهادة الإعدادية.

تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الموحد (Office 365) والرقم السري.

ملء جميع البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها.

حفظ البيانات ثم الضغط على زر "تسجيل".

طباعة الاستمارة الإلكترونية 2025 للاحتفاظ بها وتقديمها إلى المدرسة.

المستندات المطلوبة لتقديم تسجيل الشهادة الإلكترونية 2025 للإعدادية



بعد استكمال التسجيل الإلكتروني، يجب على الطالب تجهيز المستندات المطلوبة لتسليمها إلى المدرسة، وتشمل:

عدد (5) صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء مقاس 4×6، مع كتابة اسم الطالب رباعي عليها.

أصل إيصال دفع المصروفات الدراسية وصورتان منه.

أصل إيصال سداد رسوم الامتحانات من البريد وصورتان منه.

أصل شهادة الميلاد الإلكترونية للطالب.

صورة بطاقة ولي الأمر مع توضيح رقم الهاتف الخاص به.

نسخة مطبوعة من الاستمارة الإلكترونية المسجلة مسبقًا.

تسليم كافة المستندات داخل حافظة بلاستيكية لحفظ الأوراق.

موعد امتحانات الشهادة الإليكترونية 2025 للإعدادية



حددت الوزارة جدول الامتحانات الخاص بطلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث من المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم السبت 31 مايو 2025، وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، وتُعقد الامتحانات في جميع المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية وفقًا للخطة الزمنية المعلنة.

رسوم تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025 وطرق السداد



أعلنت الوزارة عن قيمة رسوم التقديم لامتحانات الشهادة الإعدادية والتي تبلغ 158 جنيهًا، يتم توزيعها كالتالي:

10 جنيهات رسوم أداء الامتحانات.

148 جنيهًا تكلفة الخامات ومستلزمات الامتحانات.

طرق السداد المتاحة



يمكن للطلاب وأولياء الأمور دفع الرسوم عبر مكاتب البريد أو من خلال خدمات الدفع الإلكتروني مثل فوري، وذلك باستخدام الرقم القومي للطالب لضمان تسجيل الدفع بشكل صحيح.

الاستمارة الإلكترونية 2025

نصائح هامة للطلاب أثناء عملية التسجيل



تأكد من إدخال جميع البيانات بشكل صحيح ودقيق لتجنب أي أخطاء قد تؤثر على اعتماد الاستمارة.

احرص على طباعة نسخة من الاستمارة والاحتفاظ بها لحين تقديمها إلى المدرسة.

قم بتجهيز كافة المستندات المطلوبة قبل موعد التسليم لتجنب أي تأخير.

استفسر من المدرسة عن أي تفاصيل غير واضحة لتجنب أي مشكلات خلال عملية تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2025.

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